राजस्थान के इन मारवाड़ी परिवारों का भारत समेत दुनियाभर के बाजारों में बोलबाला, जानें 2025 में क्या सीख सकते हैं हम इनसे

जयपुर। पूरी दुनिया में मारवाड़ी कारोबारी अपने अनुशासन, लगन और दीर्घकालिक सोच के लिए जाने जाते हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल, कुमार मंगलम बिड़ला, किशोर बियानी, अजय पीरामल, राजीव बजाज और संजीव बजाज जैसे उद्योगपतियों ने अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मारवाड़ियों का बिजनेस मॉडल लंबे समय के लिए निवेश करना, पैसों का अनुशासित प्रबंधन करना और कंपनी के वित्तीय हालात पर गहरी नजर रखना होता है। वे शॉर्ट टर्म मुनाफे की बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हैं।
लक्ष्मी निवास मित्तल का जन्म 2 सितंबर 1950 को राजस्थान के चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में हुआ। वे इस्पात उद्योग के दिग्गज हैं और आर्सेलर-मित्तल के चेयरमैन के रूप में दुनिया भर में जाने जाते हैं। मित्तल का परिवार एक पारंपरिक मारवाड़ी व्यवसायी परिवार है। अपनी शिक्षा के लिए उन्होंने भारत और विदेशों में कई संस्थानों से अध्ययन किया। उनका मानना है कि मेहनत और समर्पण से इंसान फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है।
2025 की फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 17.5 बिलियन डॉलर आंकी गई है। मित्तल ने क्लीन एनर्जी और हाइड्रोजन आधारित स्टील उत्पादन में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया है। वे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं। उन्होंने जयपुर में एलएनएम इंस्टिट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की है।
कुमार मंगलम बिड़ला का जन्म 14 जून 1967 को राजस्थान के मारवाड़ी परिवार में हुआ। वे आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष हैं, जो भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है। बिड़ला परिवार की परंपरा रही है कि शिक्षा के प्रति खास ध्यान दिया जाए। कुमार मंगलम ने मुंबई के सिडनी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एमबीए के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए। वे झुंझुनूं में स्थित बिट्स पिलानी के कुलाधिपति भी हैं, जो घनश्याम दास बिड़ला द्वारा स्थापित था।
2025 के अनुसार उनकी नेटवर्थ लगभग 19.8 बिलियन डॉलर है। आदित्य बिड़ला ग्रुप के अंतर्गत ग्रासिम, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट, आइडिया सेल्युलर और रिटेल सहित कई कंपनियां आती हैं। इस समूह का कारोबार 40 से अधिक देशों में फैला हुआ है। कुमार मंगलम ने समूह के विस्तार और नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
राधाकिशन दमानी एक भारतीय अरबपति निवेशक और व्यवसायी हैं, जो अपनी रिटेल चेन DMart (एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड) के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। दमानी को भारत का 'रिटेल किंग' कहा जाता है, जिन्होंने शेयर बाजार से शुरुआत करके सफल निवेश और रणनीतिक व्यवसाय के जरिए यह मुकाम हासिल किया। उनका जन्म 1954 में राजस्थान के बीकानेर जिले में हुआ और उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया।
राधाकिशन ने शेयर बाजार में कदम रखा और हर्षद मेहता स्कैम के दौरान भी सफल निवेश किया और स्टॉक ब्रोकिंग में भी सक्रिय रहे। साल 2002 में उन्होंने मुंबई के पवई में अपना पहला DMart स्टोर खोला और भारत की सबसे बड़ी रिटेल चेन में से एक बनाई। राधाकिशन भारत के सबसे सफल उद्यमियों में से एक है। फोर्ब्स रिपोर्ट 2025 के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 15.4 बिलयन डॉलर है।
राजीव बजाज का जन्म 21 दिसंबर 1966 को हुआ। वे बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक हैं। राजीव बजाज के परदादा जमनालाल बजाज, जो राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले थे, उन्होंने बजाज परिवार की नींव रखी थी। जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे।
राजीव बजाज ने अपने नेतृत्व में पल्सर मोटरसाइकिल रेंज लॉन्च की, जिसने कंपनी की किस्मत बदली। वे इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाई-परफॉर्मेंस बाइक के क्षेत्र में कंपनी को अग्रणी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। संजीव बजाज, जिनका जन्म 2 नवंबर 1969 को हुआ, बजाज फिनसर्व के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। वे जमनालाल बजाज के परपोते और बजाज समूह के अध्यक्ष राहुल बजाज के छोटे पुत्र हैं।
फोर्ब्स 2025 के अनुसार राजीव और संजीव बजाज दोनों की नेटवर्थ लगभग 5.7-5.7 बिलियन डॉलर है। दोनों भाई बजाज समूह को वित्तीय सेवाओं, इंश्योरेंस और डिजिटल फाइनेंस के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।
किशोर बियानी का जन्म 9 अगस्त 1961 को मुंबई में राजस्थान के एक मध्यमवर्गीय मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनके दादा नागौर जिले के निम्बी गांव से मुंबई आए और धोती-साड़ी का व्यवसाय करते थे। किशोर ने अपनी पढ़ाई मुंबई में की और व्यवसाय में कदम रखा। उनका टैलेंट और दूरदर्शिता उन्हें भारतीय रिटेल का अग्रणी नेता बनाती है।
उन्होंने पैंटालून रिटेल, बिग बाजार जैसे ब्रांड्स को स्थापित किया। किशोर बियानी ने 1991 में शेयर बाजार से पूंजी जुटाकर पैंटालून की शुरुआत की, जो बाद में फ्यूचर ग्रुप का हिस्सा बना। 2025 में वे डिजिटल रिटेल और कंज्यूमर ब्रांड्स के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
अजय पीरामल का जन्म 3 अगस्त 1955 को राजस्थान में हुआ। वे पीरामल ग्रुप के अध्यक्ष हैं, जो फार्मा, फाइनेंस और रियल एस्टेट के क्षेत्र में सक्रिय है। अजय पीरामल ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया है और जमनालाल बजाज इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मास्टर डिग्री प्राप्त की है। वे टाटा संस बोर्ड के गैर-कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं। उनका परिवार मारवाड़ी व्यापारिक परंपरा का हिस्सा है और वे सामाजिक उद्यमिता में भी सक्रिय हैं।
फोर्ब्स 2025 के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 4 बिलियन डॉलर आंकी गई है। उन्होंने फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र में कई बड़े अधिग्रहण किए हैं और फाइनेंस सेक्टर में भी निवेश बढ़ाया है।
