राजस्थान के इन मारवाड़ी परिवारों का भारत समेत दुनियाभर के बाजारों में बोलबाला, जानें 2025 में क्या सीख सकते हैं हम इनसे

कुमार मंगलम बिड़ला का जन्म 14 जून 1967 को राजस्थान के मारवाड़ी परिवार में हुआ। वे आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष हैं, जो भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है। बिड़ला परिवार की परंपरा रही है कि शिक्षा के प्रति खास ध्यान दिया जाए। कुमार मंगलम ने मुंबई के सिडनी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एमबीए के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए। वे झुंझुनूं में स्थित बिट्स पिलानी के कुलाधिपति भी हैं, जो घनश्याम दास बिड़ला द्वारा स्थापित था।