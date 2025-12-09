आरएसएस ने Vande Mataram को कई दशकों तक क्यों नहीं गाया, जानिए प्रो. शम्सुल इस्लाम से पूरा इतिहास

बंकिम चन्द्र ने अपनी जीवनी में यह बताया है कि एक बार ट्रेन से बंगाल में कहीं जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि खेत लहलहा रहे हैं। नदियां कल-कल बह रही हैं। पेड़ फूलों से लदे हुए हैं। गीत के ये दृश्य बंगाल के थे और यह बात राजस्थान के रेगिस्तान में लागू नहीं हो सकती। पहाड़ी इलाकों में लागू नहीं हो सकती। उन्होंने अपने गीत में 7 करोड़ लोगों की बात की है। गीत लिखने के समय बंगाल प्रांत की आबादी 7 करोड़ के करीब थी। बंगाल प्रांत में ​तब उड़ीसा और बिहार शामिल था। यह गीत पूरे देश पर लागू नहीं हो रही थी इसलिए यह प्रस्ताव दिया गया कि इसे बंगाल में लागू किया जाए। इस प्रस्ताव पर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने सहमति दी थी।