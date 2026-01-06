Seasonal Fruits: बिना मौसम के फल खाना कैंसर को दावत! फल खाने को लेकर एक्सपर्ट ने बताई ये बातें

Seasonal Fruits: आपके मन में कभी तो यह बात आई होगी न कि क्यों आम गर्मियों के मौसम में ज्यादा आता है और क्यों संतरा और सेब सर्दियों में ज्यादा आता है। माना कि अब इनका कोई एक मौसम निर्धारित नहीं है, विज्ञान ने अपने क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ली है कि अब हर मौसम में हर फल आसानी से मिल जाता है। यहां तक कि आज की नई पीढ़ी को तो बहुत मुश्किल से यह पता होगा कि कौन सा फल कौन सी ऋतु का है क्योंकि उनको तो हर मौसम में हर फल मिल जाता है।