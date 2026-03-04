भारत में तेजी से फैल रहा H3N2, क्या आपने लगवाई है फ्लू वैक्सीन? जानिए किसे है सबसे ज्यादा खतरा

H3N2 कोई नया वायरस नहीं है। इसे पहली बार 1968 में पहचाना गया था और उसी साल फैले “हांगकांग फ्लू” के लिए जिम्मेदार था। उस महामारी में दुनियाभर में लाखों लोगों की जान गई थी। आज के समय में भी H3N2 हाई फीवर, लगातार खांसी, गले में दर्द और कमजोरी जैसे लक्षण देता है। बुजुर्गों, छोटे बच्चों और कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों में यह ज्यादा गंभीर हो सकता है। कई मामलों में मरीज को अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ सकता है।