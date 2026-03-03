Blood Group and Disease Risk: A, B, AB या O? जानिए किस ब्लड ग्रुप को है किस बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा!

दरअसल, रक्त समूह में मौजूद एंटीजन प्रतिरक्षा प्रणाली को संकेत देते हैं कि शरीर संक्रमण, सूजन और रक्त के थक्के बनने पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। उदाहरण के लिए, कुछ समूहों में वॉन विलेब्रांड फैक्टर का स्तर अधिक हो सकता है, जो खून को जल्दी जमाने में मदद करता है, लेकिन इसकी अधिकता से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है। अंत में, यह समझना जरूरी है कि ब्लड ग्रुप केवल संभावित जोखिम का संकेत देता है, कोई अंतिम फैसला नहीं। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, तनाव नियंत्रण और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच ही असली सुरक्षा कवच हैं।