Blood Group and Disease Risk: A, B, AB या O? जानिए किस ब्लड ग्रुप को है किस बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा!

Blood Group and Disease Risk: रक्त समूह सिर्फ खून चढ़ाने तक सीमित जानकारी नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी कई अहम बातों का संकेत भी देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्लड ग्रुप शरीर की जैविक प्रक्रियाओं और प्रतिरक्षा प्रणाली के व्यवहार को दर्शाता है। यही कारण है कि कई शोधों में यह पाया गया है कि कुछ विशेष रक्त समूहों में कुछ बीमारियों का खतरा थोड़ा अधिक देखा जाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी खास ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को निश्चित रूप से वही बीमारी होगी।
मुख्य रूप से चार रक्त समूह होते हैं- A, B, AB और O। हर समूह की अपनी जैविक विशेषताएं होती हैं, जो शरीर की प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं।
जिन लोगों का रक्त समूह A होता है, उनमें यदि जीवनशैली असंतुलित हो जैसे धूम्रपान, जंक फूड या व्यायाम की कमी तो हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। कुछ अध्ययनों में पेट से जुड़ी समस्याएं और गैस्ट्रिक कैंसर का जोखिम भी थोड़ा अधिक बताया गया है। इसका एक कारण शरीर में मौजूद कुछ प्रोटीन और रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया हो सकती है।
ब्लड ग्रुप B वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है। इसके अलावा, कुछ ऑटोइम्यून रोग जिनमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली खुद पर ही हमला करती है, का खतरा भी हो सकता है। इसलिए इस समूह के लोगों के लिए नियमित शुगर जांच और संतुलित आहार बेहद जरूरी है।
AB रक्त समूह अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। कुछ शोध बताते हैं कि इस समूह के लोगों में उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त से जुड़ी समस्याएं या संज्ञानात्मक कमजोरी का खतरा बढ़ सकता है। इसका संबंध मस्तिष्क में रक्त प्रवाह और थक्के बनने की प्रवृत्ति से जोड़ा जाता है। हालांकि, संतुलित जीवनशैली और मानसिक व्यायाम से इस जोखिम को कम किया जा सकता है।
ब्लड ग्रुप O को अक्सर अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ जोखिम होते हैं। इस समूह के लोगों में पेप्टिक अल्सर और कुछ रक्त संबंधी विकारों की संभावना अधिक बताई गई है। वहीं, कुछ अध्ययनों में हृदय रोग का खतरा अन्य समूहों की तुलना में कम भी पाया गया है, हालांकि यह पूरी तरह जीवनशैली पर निर्भर करता है।
दरअसल, रक्त समूह में मौजूद एंटीजन प्रतिरक्षा प्रणाली को संकेत देते हैं कि शरीर संक्रमण, सूजन और रक्त के थक्के बनने पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। उदाहरण के लिए, कुछ समूहों में वॉन विलेब्रांड फैक्टर का स्तर अधिक हो सकता है, जो खून को जल्दी जमाने में मदद करता है, लेकिन इसकी अधिकता से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है। अंत में, यह समझना जरूरी है कि ब्लड ग्रुप केवल संभावित जोखिम का संकेत देता है, कोई अंतिम फैसला नहीं। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, तनाव नियंत्रण और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच ही असली सुरक्षा कवच हैं।
