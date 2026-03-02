2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

30 के बाद हर साल घटती हैं मांसपेशियां! जानिए Sarcopenia के शुरुआती संकेत और बचाव

Sarcopenia Symptoms Prevention: क्या आपकी उम्र 30 से ज्यादा है? हर साल शरीर की मांसपेशियां धीरे-धीरे कम हो रही हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जानिए Sarcopenia के लक्षण, खतरे और मसल्स बचाने के आसान उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 02, 2026

Sarcopenia Symptoms Prevention

Sarcopenia Symptoms Prevention (Photo- gemini ai)

Sarcopenia Symptoms Prevention: उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई बदलाव आते हैं, लेकिन एक बदलाव ऐसा है जो धीरे-धीरे होता है और हमें पता भी नहीं चलता मांसपेशियों का कम होना। इसे मेडिकल भाषा में सारकोपीनिया (Sarcopenia) कहा जाता है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट Dr. Saurabh Sethi, जिन्होंने Harvard University, Stanford University और AIIMS जैसे संस्थानों से ट्रेनिंग ली है, बताते हैं कि 30 साल की उम्र के बाद हर साल लगभग 1% मांसपेशियां कम होने लगती हैं और ये प्रक्रिया बिना शोर-शराबे के चलती रहती है।

मांसपेशियां कम होना क्यों खतरनाक है?

एक रिपोर्ट जो The Lancet Public Health में प्रकाशित हुई, उसके अनुसार मांसपेशियां कम होने से शरीर की ताकत ही नहीं, कई जरूरी काम भी प्रभावित होते हैं। जब शरीर में मसल्स कम हो जाती हैं, तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। शरीर में फैट जल्दी जमा होने लगता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ सकता है। फैटी लिवर का खतरा बढ़ जाता है। हड्डियां और शरीर का पोश्चर कमजोर हो जाता है। दरअसल, मांसपेशियां शरीर में शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। इन्हें शरीर का ग्लूकोज स्पंज भी कहा जाता है क्योंकि ये खून से शुगर को सोखकर ब्लड शुगर को संतुलित रखती हैं।

महिलाओं में जल्दी असर क्यों?

The Lancet में प्रकाशित एक पुराने शोध के अनुसार, महिलाओं में 35-40 की उम्र के बीच मांसपेशियां तेजी से कम हो सकती हैं। इसका कारण एस्ट्रोजन हार्मोन का कम होना है। इसलिए कई महिलाओं को वजन समान रहने के बावजूद कमजोरी महसूस होने लगती है।

शुरुआती संकेत जिन्हें नजरअंदाज न करें

सारकोपीनिया अचानक नहीं होता, इसके छोटे-छोटे संकेत पहले दिखते हैं-

  • सीढ़ियां चढ़ते समय जल्दी थक जाना
  • वजन समान रहने पर भी शरीर ढीला लगना
  • बिना ज्यादा काम के थकान महसूस होना

इससे बचने का आसान तरीका

अच्छी बात ये है कि इसे रोका या धीमा किया जा सकता है। New England Journal of Medicine में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग (जैसे हल्का वेट उठाना) मांसपेशियों को मजबूत बना सकती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधार सकती है।

मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए

  • रोजाना शरीर के वजन के अनुसार पर्याप्त प्रोटीन लें
  • वॉकिंग या स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करें
  • अच्छी और पूरी नींद लें
  • शरीर में विटामिन D का स्तर सही रखें

ये भी पढ़ें

5.9 किलो का बच्चा जन्म से ही वायरल, जानें क्या है Fetal Macrosomia और क्यों जन्म के समय बढ़ जाता है वजन
स्वास्थ्य
Fetal Macrosomia Causes

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Mar 2026 04:46 pm

Hindi News / Health / 30 के बाद हर साल घटती हैं मांसपेशियां! जानिए Sarcopenia के शुरुआती संकेत और बचाव

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

5.9 किलो का बच्चा जन्म से ही वायरल, जानें क्या है Fetal Macrosomia और क्यों जन्म के समय बढ़ जाता है वजन

Fetal Macrosomia Causes
स्वास्थ्य

HCM Heart Disease: अगर दौड़ते समय फूलती है सांस या होती है घबराहट, तो यह हो सकता है HCM डिजीज का संकेत

HCM Heart Disease
स्वास्थ्य

Holi Skin Care Tips: होली के रंगों से स्किन को कैसे बचाएं? एक्सपर्ट ने बताए आसान और असरदार टिप्स

Holi Skin Care Tips
स्वास्थ्य

Dengue Vaccine India: भारत ने बना लिया डेंगू का अपना टीका! जानिए कब मिलेगा

Dengue Vaccine India
स्वास्थ्य

Holi Hair Care Tips: होली के रंग बना सकते हैं आपको गंजा! डॉक्टर ने बताए बचाव के 7 आसान तरीके

Holi Hair Care Tips
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.