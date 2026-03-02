30 के बाद हर साल घटती हैं मांसपेशियां! जानिए Sarcopenia के शुरुआती संकेत और बचाव

एक रिपोर्ट जो The Lancet Public Health में प्रकाशित हुई, उसके अनुसार मांसपेशियां कम होने से शरीर की ताकत ही नहीं, कई जरूरी काम भी प्रभावित होते हैं। जब शरीर में मसल्स कम हो जाती हैं, तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। शरीर में फैट जल्दी जमा होने लगता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ सकता है। फैटी लिवर का खतरा बढ़ जाता है। हड्डियां और शरीर का पोश्चर कमजोर हो जाता है। दरअसल, मांसपेशियां शरीर में शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। इन्हें शरीर का ग्लूकोज स्पंज भी कहा जाता है क्योंकि ये खून से शुगर को सोखकर ब्लड शुगर को संतुलित रखती हैं।