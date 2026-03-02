5.9 किलो का बच्चा जन्म से ही वायरल, जानें क्या है Fetal Macrosomia और क्यों जन्म के समय बढ़ जाता है वजन

डॉक्टर बताते हैं कि कई बार बड़े बच्चे भी पूरी तरह स्वस्थ पैदा होते हैं। लेकिन कुछ मामलों में जोखिम बढ़ जाता है। मां के लिए लंबी और कठिन डिलीवरी, ज्यादा ब्लीडिंग, सी-सेक्शन की जरूरत होती है। बच्चे के लिए डिलीवरी के समय कंधा फंसना, जन्म के बाद लो ब्लड शुगर आगे चलकर मोटापा या टाइप 2 डायबिटीज का खतरा हो सकता है। Johns Hopkins Medicine के अनुसार, बहुत ज्यादा वजन वाले बच्चों की डिलीवरी में खास निगरानी जरूरी होती है।