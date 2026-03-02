2 मार्च 2026,

सोमवार

स्वास्थ्य

Dengue Vaccine India: भारत ने बना लिया डेंगू का अपना टीका! जानिए कब मिलेगा

Dengue Vaccine India: भारत में बना डेंगू वैक्सीन DengiAll फेज-3 ट्रायल के अंतिम चरण में है। जानिए यह कैसे काम करता है, कब लॉन्च हो सकता है और डेंगू से बचाव में कितना कारगर होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 02, 2026

Dengue Vaccine India

Dengue Vaccine India (Photo- gemini ai)

Dengue Vaccine India: भारत जल्द ही अपना पहला स्वदेशी डेंगू वैक्सीन लॉन्च कर सकता है। DengiAll नाम का यह टीका अब टेस्टिंग के आखिरी चरण में है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल तक यह लोगों के लिए उपलब्ध हो सकता है। इस वैक्सीन को Panacea Biotec ने Indian Council of Medical Research के साथ मिलकर तैयार किया है।

डेंगू कितना बड़ा खतरा है

डेंगू एक वायरल बीमारी है, जो संक्रमित मच्छर के काटने से फैलती है। World Health Organization के अनुसार दुनिया की लगभग आधी आबादी डेंगू के खतरे में है और हर साल 10 से 40 करोड़ संक्रमण सामने आते हैं। भारत में भी यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है। National Centre for Disease Control के मुताबिक 2024 में देश में 2.3 लाख से ज्यादा डेंगू के मामले और करीब 300 मौतें दर्ज हुईं। ज्यादातर लोगों में हल्का बुखार और शरीर दर्द होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह जानलेवा भी बन सकता है। गंभीर डेंगू में शरीर से खून बहना, अंगों का फेल होना और डेंगू शॉक सिंड्रोम जैसी स्थिति हो सकती है।

डेंगू का इलाज क्यों मुश्किल है

डेंगू का अभी तक कोई पक्का इलाज नहीं है। डॉक्टर सिर्फ लक्षणों को कंट्रोल करते हैं, जैसे आराम, पानी और दवाइयों से। हर साल बारिश के मौसम में डेंगू के केस तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए वैक्सीन को सबसे मजबूत बचाव माना जा रहा है।

दुनिया में डेंगू वैक्सीन क्यों चुनौतीपूर्ण रही

डेंगू के चार अलग-अलग प्रकार (सीरोटाइप) होते हैं। अगर शरीर एक प्रकार के खिलाफ एंटीबॉडी बना ले, तो कभी-कभी दूसरा प्रकार ज्यादा गंभीर बीमारी कर सकता है। इसी वजह से डेंगू वैक्सीन बनाना आसान नहीं रहा।

DengiAll क्यों खास है

यह वैक्सीन चारों प्रकार के डेंगू वायरस के कमजोर रूप का इस्तेमाल करती है, ताकि शरीर सुरक्षित तरीके से इम्युनिटी बना सके। इसकी खास बात यह है कि यह सिंगल डोज वैक्सीन है, यानी सिर्फ एक इंजेक्शन से सुरक्षा मिल सकती है। पहले चरण के ट्रायल में यह सुरक्षित और असरदार पाई गई। अब देशभर में 10,000 से ज्यादा लोगों पर इसका फेज-3 ट्रायल चल रहा है। AFP से बात करते हुए Panacea के वैज्ञानिक Syed Khalid Ali ने कहा कि कंपनी इस वैक्सीन को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वहीं Institute of Liver and Biliary Sciences की प्रोफेसर Dr Ekta Gupta का कहना है कि डेंगू के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए यह वैक्सीन बेहद जरूरी है।

भारत में और कौन बना रहा वैक्सीन

Serum Institute of India भी अपना डेंगू टीका बना रहा है, जिसे National Institutes of Health के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है और उसका ट्रायल भी अंतिम चरण में है।

सबसे बड़ी उम्मीद

अगर ट्रायल सफल रहे, तो भारत के पास अपना डेंगू वैक्सीन होगा। इससे हर साल बढ़ते मामलों को रोकने और गंभीर बीमारी से बचाने में बड़ी मदद मिल सकती है। डेंगू से बचाव का सबसे मजबूत हथियार अब जल्द हमारे पास हो सकता है।

Hindi News / Health / Dengue Vaccine India: भारत ने बना लिया डेंगू का अपना टीका! जानिए कब मिलेगा

