Dengue Vaccine India: भारत ने बना लिया डेंगू का अपना टीका! जानिए कब मिलेगा

यह वैक्सीन चारों प्रकार के डेंगू वायरस के कमजोर रूप का इस्तेमाल करती है, ताकि शरीर सुरक्षित तरीके से इम्युनिटी बना सके। इसकी खास बात यह है कि यह सिंगल डोज वैक्सीन है, यानी सिर्फ एक इंजेक्शन से सुरक्षा मिल सकती है। पहले चरण के ट्रायल में यह सुरक्षित और असरदार पाई गई। अब देशभर में 10,000 से ज्यादा लोगों पर इसका फेज-3 ट्रायल चल रहा है। AFP से बात करते हुए Panacea के वैज्ञानिक Syed Khalid Ali ने कहा कि कंपनी इस वैक्सीन को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वहीं Institute of Liver and Biliary Sciences की प्रोफेसर Dr Ekta Gupta का कहना है कि डेंगू के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए यह वैक्सीन बेहद जरूरी है।