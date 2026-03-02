Holi Hair Care Tips: होली के रंग बना सकते हैं आपको गंजा! डॉक्टर ने बताए बचाव के 7 आसान तरीके

Holi Hair Care Tips: होली रंगों का त्योहार है, लेकिन कई लोगों के लिए यह बालों की सेहत पर भारी पड़ जाता है। हर साल रंग खेलने के बाद लोग बालों के रूखेपन, उलझने, टूटने और अचानक हेयर फॉल की शिकायत करते हैं। पहले होली के रंग फूलों और जड़ी-बूटियों से बनाए जाते थे, जो सुरक्षित होते थे। लेकिन आज बाजार में मिलने वाले ज्यादातर रंग सस्ते केमिकल से बने होते हैं, जो बालों और स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकते हैं।