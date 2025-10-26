Patrika LogoSwitch to English

Long Hair Care Tips: बाल बढ़ाना है तो जानिए क्या करना है सही और क्या करने से बचना चाहिए

Long Hair Care Tips: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन और गलत केमिकल युक्त हेयर केयर प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल आपके बालों की खूबसूरती छीन लेता है, जिससे वे बेजान, रूखे और झड़ने लगते हैं।आइए इस लेख के जरिए जानते हैं लंबे बाल बढ़ाने के सही तरीके और क्या करने से बचना चाहिए।

2 min read
भारत

image

MEGHA ROY

Oct 26, 2025

hair growth,hair growth tips,foods for hair growth,healthy hair,tips for hair growth,

Hair care routine for long hair|फोटो सोर्स – Grok

Long Hair Care Tips: लंबे, घने और खुशबूदार बाल न सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को बखूबी दर्शाते हैं, बल्कि आपको अलग कॉन्फिडेंस भी देते हैं।लेकिन आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन और गलत केमिकल युक्त हेयर केयर प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल आपके बालों की खूबसूरती छीन लेता है, जिससे वे बेजान, रूखे और झड़ने लगते हैं।अगर आप अपने बालों को बदलना चाहते हैं, तो केवल तेल और शैम्पू बदलना काफी नहीं है।बालों को चाहिए है सप्ताह भर की सही केयर, जिससे वे जल्दी बढ़ सकें।आइए इस लेख के जरिए जानते हैं लंबे बाल बढ़ाने के सही तरीके और क्या करने से बचना चाहिए।

क्या करें ताकि बाल लंबे और हेल्दी रहें

नियमित तेल मालिश करें


हर हफ्ते कम से कम दो बार नारियल, बादाम या आंवला तेल से हल्की मालिश करें। इससे बालों की जड़ें मजबूत होंगी और बालों की ग्रोथ तेज होगी।

बालों को प्राकृतिक रूप से सूखने दें


हेयर ड्रायर या स्ट्रेटनर का ज्यादा इस्तेमाल बालों को ड्राय और डैमेज कर देता है। कोशिश करें कि बालों को तौलिए से हल्के हाथों से सुखाएं और नेचुरल हवा में सूखने दें।

संतुलित आहार लें


बाल सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी पोषण मांगते हैं। अपने खाने में प्रोटीन, आयरन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन E शामिल करें। अंडे, दही, हरी सब्जियां और नट्स बालों के लिए बेहतरीन होते हैं।

नियमित ट्रिमिंग करवाएं


हर 6 से 8 हफ्ते में बालों की हल्की ट्रिमिंग करवाएं। इससे दो मुंहे बाल खत्म होते हैं और बाल स्वस्थ तरीके से बढ़ते हैं।

स्कैल्प को साफ रखें


गंदगी और तेल जमने से हेयर फॉल बढ़ सकता है। अपने बालों को सप्ताह में दो या तीन बार माइल्ड शैंपू से धोएं ताकि स्कैल्प क्लीन और फ्रेश रहे।

क्या करने से बचें ताकि बालों को नुकसान न पहुंचे

केमिकल ट्रीटमेंट से दूरी बनाएं


रीबॉन्डिंग, कलरिंग या स्ट्रेटनिंग जैसे ट्रीटमेंट्स बालों की जड़ों को कमजोर करते हैं। अगर ज़रूरी हो, तो इनके बीच पर्याप्त गैप रखें और ट्रीटमेंट के बाद डीप कंडीशनिंग जरूर करें।

गीले बालों में कंघी न करें


गीले बाल सबसे नाजुक होते हैं। उन्हें तुरंत कंघी करने से बाल टूट सकते हैं। पहले बालों को थोड़ा सूखने दें, फिर चौड़े दांतों वाली कंघी से हल्के हाथों से सुलझाएं।

स्ट्रेस से दूर रहें


तनाव का सीधा असर बालों की ग्रोथ पर पड़ता है। योग, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद लेने से बालों का झड़ना कम किया जा सकता है।

Published on:

26 Oct 2025 01:19 pm

Long Hair Care Tips: बाल बढ़ाना है तो जानिए क्या करना है सही और क्या करने से बचना चाहिए

