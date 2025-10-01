Patrika LogoSwitch to English

ब्यूटी टिप्स

Hibiscus Leaves For Hair: गुड़हल फूल ही नहीं, इसकी पत्तियां भी हैं बालों के लिए जादू की पुड़िया, जानिए इस्‍तेमाल का सही तरीके

Hibiscus Leaves For Hair: बालों की खूबसूरती हमारी सुंदरता को बढ़ाने का काम करती है, लेकिन जब वही बाल रुखे, बेजान हो जाए और टूटने लगते हैं, तो यह हमारी पर्सनैलिटी पर असर डालता है। ऐसे में गुड़हल की पत्तियों का इस्तेमाल कर अपने बालों को मजबूत और शाइनी बनाया जा सकता है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 01, 2025

benefits of hibiscus leaves for hair,hibiscus leaves for hair, hair care tips,

Natural remedies for hair growth|फोटो सोर्स – Freepik

Hibiscus Leaves For Hair: बालों की खूबसूरती हमारी संपूर्ण सुंदरता को निखारने का काम करती है। लेकिन जब यही बाल रुखे, बेजान हो जाएं और टूटने लगें, तो यह हमारे आत्मविश्वास और पर्सनैलिटी पर सीधा असर डालता है। ऐसे में लोग महंगे-महंगे ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं, जो कई बार बालों को और भी ज्यादा डैमेज कर देते हैं।

लेकिन अगर आप सच में अपने बालों को प्राकृतिक रूप से घना, मजबूत और चमकदार बनाना चाहते हैं, तो गुड़हल की पत्तियों का इस्तेमाल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न सिर्फ बालों को पोषण देती हैं, बल्कि उनकी खूबसूरती भी कई गुना बढ़ा देती हैं।

नुस्खा 1 : गुड़हल की पत्तियों और मेंथी का हेयर पैक

  • गुड़हल की पत्तियां – 8-10
  • मेथी दाने – 1 टेबलस्पून
  • दही – 2 टेबलस्पून

विधि

  • मेथी दानों को रातभर पानी में भिगो दें।
  • सुबह मेथी और गुड़हल की पत्तियों को साथ में पीस लें।
  • इस पेस्ट में दही मिलाकर अच्छी तरह से फेंट लें।
  • अब इसे बालों की स्कैल्प और लंबाई में लगाएं।
  • 30 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें।

फायदे

  • बालों में नेचुरल शाइन आती है।
  • स्कैल्प हेल्दी रहता है और खुजली नहीं होती।
  • बालों की ग्रोथ तेजी से होती है।

नुस्खा 2 : गुड़हल की पत्तियों और नारियल तेल का हेयर मास्क

  • गुड़हल की ताजी पत्तियां – 10-12
  • नारियल तेल – 2 टेबलस्पून

विधि

  • सबसे पहले गुड़हल की पत्तियों को अच्छे से धो लें ताकि धूल-मिट्टी हट जाए।
  • अब इन पत्तियों को मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें।इस पेस्ट को हल्की आंच पर नारियल तेल में पकाएं जब तक रंग थोड़ा बदल न जाए। मिश्रण को ठंडा होने दें,
  • फिर इसे बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं।
  • कम से कम 30-40 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर किसी माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें।

फायदे

  • यह मास्क बालों की जड़ों को पोषण देता है।
  • डैंड्रफ की समस्या में राहत मिलती है।
  • बालों का झड़ना कम होता है और घनत्व बढ़ता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

