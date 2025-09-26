Kalonji Benefits For Hair: बालों का झड़ना रोक सकता है और ग्रोथ बढ़ा सकता है कलौंजी, जानें इस्तेमाल करने का असरदार तरीका

Kalonji Benefits For Hair In Hindi: बालों से जुड़ी परेशानियां जैसे झड़ना, रूखापन या समय से पहले सफेद होना आजकल आम समस्या बन गई हैं। बाजार में मिलने वाले महंगे हेयर प्रोडक्ट्स तुरंत असर तो दिखा सकते हैं, लेकिन अक्सर उनका प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहता। ऐसे में प्राकृतिक नुस्खे सबसे सुरक्षित और असरदार विकल्प माने जाते हैं। इन्हीं में से एक है कलौंजी (Nigella Seeds), जिसे "ब्लैक सीड" भी कहा जाता है। आयुर्वेद से लेकर यूनानी दवाओं तक, कलौंजी का इस्तेमाल सदियों से बालों को मजबूत और घना बनाने के लिए किया जाता रहा है।