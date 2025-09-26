Patrika LogoSwitch to English

ब्यूटी टिप्स

Kalonji Benefits For Hair: बालों का झड़ना रोक सकता है और ग्रोथ बढ़ा सकता है कलौंजी, जानें इस्तेमाल करने का असरदार तरीका

Kalonji Benefits For Hair: झड़ना, रूखापन या समय से पहले सफेद होना आजकल आम समस्या बन गई हैं।ऐसे में प्राकृतिक नुस्खे सबसे सुरक्षित और असरदार विकल्प माने जाते हैं।

भारत

MEGHA ROY

Sep 26, 2025

kalonji benefits for hair in hindi, hair care tips , home remedies for hair,
Natural hair growth treatments|फोटो सोर्स – Freepik

Kalonji Benefits For Hair In Hindi: बालों से जुड़ी परेशानियां जैसे झड़ना, रूखापन या समय से पहले सफेद होना आजकल आम समस्या बन गई हैं। बाजार में मिलने वाले महंगे हेयर प्रोडक्ट्स तुरंत असर तो दिखा सकते हैं, लेकिन अक्सर उनका प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहता। ऐसे में प्राकृतिक नुस्खे सबसे सुरक्षित और असरदार विकल्प माने जाते हैं। इन्हीं में से एक है कलौंजी (Nigella Seeds), जिसे "ब्लैक सीड" भी कहा जाता है। आयुर्वेद से लेकर यूनानी दवाओं तक, कलौंजी का इस्तेमाल सदियों से बालों को मजबूत और घना बनाने के लिए किया जाता रहा है।

कलौंजी के फायदे बालों के लिए (Benefits of Kalonji for Hair)

बाल झड़ना कम करे

कलौंजी में मौजूद ऐंटी-ऑक्सीडेंट्स और आवश्यक फैटी एसिड्स स्कैल्प को पोषण देते हैं, जिससे हेयर फॉल की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है।

हेयर ग्रोथ को बढ़ावा दे

इसमें पाए जाने वाले थाइमोक्विनोन नामक तत्व स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होकर तेजी से बढ़ती हैं।

डैंड्रफ और इंफेक्शन से राहत

कलौंजी के ऐंटीबैक्टीरियल और ऐंटीफंगल गुण डैंड्रफ को रोकने और स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं।

बालों में नेचुरल शाइन लाए

नियमित इस्तेमाल से बालों का रुखापन कम होकर उनमें प्राकृतिक चमक आती है।

बालों के लिए कलौंजी इस्तेमाल करने के आसान तरीके (How to use Kalonji )

पहला नुस्खा : कलौंजी ऑयल मसाज

बड़े चम्मच कलौंजी का तेल लेकर उसे हल्का गुनगुना कर लें। फिर इस गुनगुने तेल से स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करें। मसाज करने के बाद इसे लगभग 1 घंटे तक छोड़ दें और फिर हल्के शैंपू से बाल धो लें। हफ्ते में 2-3 बार इस प्रक्रिया को अपनाने से हेयर फॉल कम होगा और बाल घने और मजबूत बनेंगे।

दूसरा नुस्खा: कलौंजी हेयर मास्क

1 बड़ा चम्मच कलौंजी के बीज को रातभर पानी में भिगो दें। सुबह इन्हें पीसकर पेस्ट बना लें और इसमें नारियल तेल या दही मिला लें। इस तैयार पेस्ट को अपने स्कैल्प और पूरे बालों पर अच्छे से लगाएं। लगभग 30-40 मिनट बाद इसे धो लें। यह मास्क डैंड्रफ को दूर करने में मदद करता है और बालों को सिल्की और मुलायम बनाता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

