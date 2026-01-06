Shea Butter for Hair: ठंड में हेयर ड्राईनेस से परेशान? रूखे बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाने के लिए शीया बटर है बेस्ट समाधान

शीया बटर को बालों में लगाने से पहले थोड़ा सा बटर हथेलियों में लेकर रगड़ें ताकि वह पिघल जाए। अब इसे बालों की लंबाई और खासकर रूखे सिरों पर हल्के हाथों से लगाएं। बहुत ज्यादा मात्रा न लें, वरना बाल चिपचिपे लग सकते हैं। आप चाहें तो इसे रात में लगाकर सुबह माइल्ड शैम्पू से धो लें या फिर थोड़ी सी मात्रा को लीव-इन कंडीशनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नियमित उपयोग से बाल सॉफ्ट, स्मूद और नेचुरली शाइनी बनते हैं।