Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Dandruff In Winter: बालों में डैंड्रफ की समस्या बढ़ी? इन आसान और असरदार उपायों से पा सकते हैं साफ स्कैल्प

Dandruff In Winter: सर्दियों के मौसम में डैंड्रफ होना आम बात है, लेकिन अगर यह बढ़ जाए तो समय रहते इसकी देखभाल जरूरी है। जानिए कैसे पाएं इस परेशानी से राहत।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 02, 2025

Dandruff Remedies, Dandruff Home Remedies, tips to avoid dandruff in winter,

How to remove dandruff naturally|फोटो सोर्स – Freepik

Dandruff In Winter: सर्दियों ने दस्तक दे दी है, और इसके साथ ही बालों में डैंड्रफ की परेशानी भी बढ़ने लगी है। ठंडी हवाओं और रूखे मौसम की वजह से स्कैल्प की नमी कम हो जाती है, जिससे सिर की त्वचा सूखी होकर सफेद परतें छोड़ने लगती है। यही वजह है कि खुजली, बालों का झड़ना और उनकी चमक कम होना जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं।अगर आपके भी बाल सर्दियों में बेजान और रूखे हो जाते हैं, तो जानिए डैंड्रफ के कारण और इसे दूर करने के असरदार नेचुरल उपाय।

डैंड्रफ होने के कारण

  • तनाव और हार्मोनल असंतुलन
  • केमिकल युक्त हेयर प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल
  • पानी कम पीना
  • ऑयली स्कैल्प या बहुत ज्यादा सीबम का बनना
  • एक्जिमा या सोरायसिस जैसी स्किन कंडीशंस

डैंड्रफ से छुटकारा पाने के असरदार घरेलू उपाय

मेथी के दाने

मेथी डैंड्रफ हटाने में बेहद असरदार मानी जाती है। यह स्कैल्प को ठंडक देती है और खुजली को कम करती है।बालों पर इसे लगाने के लिएएक चम्मच मेथी के दाने रातभर पानी में भिगो दें। सुबह इसे पीसकर पेस्ट बना लें और बालों की जड़ों में लगाएं। 30 मिनट बाद शैम्पू से धो लें।

एलोवेरा और नींबू

एलोवेरा स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, जबकि नींबू डैंड्रफ की परतें हटाने में मदद करता है।इसके लिए दो चम्मच एलोवेरा जेल में आधा नींबू निचोड़ें और इस मिश्रण को स्कैल्प पर लगाएं। 20 मिनट बाद हल्के शैम्पू से धो ले

नीम का पानी

नीम में एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो डैंड्रफ की जड़ तक असर करते हैं।इसके लिए एक मुट्ठी नीम की पत्तियां उबाल लें और ठंडा होने पर उस पानी से बाल धोएं। चाहें तो नीम पत्तियों को पीसकर दही में मिलाकर मास्क भी बना सकते हैं

एप्पल साइडर विनेगर

यह स्कैल्प का pH बैलेंस बनाए रखता है और फंगल ग्रोथ को रोकता है।बालों पर इसे लगाने के लिए एक कप पानी में दो चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर बाल धोने से पहले स्कैल्प पर लगाएं। 10 मिनट बाद धो लें।

टी ट्री ऑयल

टी ट्री ऑयल में नैचुरल एंटीफंगल गुण होते हैं, जो डैंड्रफ कम करने में मदद करते हैं।अपने नारियल या बादाम तेल में कुछ बूंदें टी ट्री ऑयल की मिलाकर स्कैल्प पर मसाज करें। 30 मिनट बाद बाल धो लें।

ध्यान रखने योग्य बातें

  • गीले बालों में कंघी न करें।
  • तकिए का कवर और तौलिया नियमित रूप से धोएं।
  • बहुत गर्म पानी से बाल न धोएं।
  • पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और संतुलित आहार लें।

ये भी पढ़ें

Long Hair Care Tips: बाल बढ़ाना है तो जानिए क्या करना है सही और क्या करने से बचना चाहिए
ब्यूटी टिप्स
hair growth,hair growth tips,foods for hair growth,healthy hair,tips for hair growth,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Nov 2025 11:41 am

Published on:

02 Nov 2025 11:16 am

Hindi News / Lifestyle News / Dandruff In Winter: बालों में डैंड्रफ की समस्या बढ़ी? इन आसान और असरदार उपायों से पा सकते हैं साफ स्कैल्प

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

WWE स्टार Rinku Singh Rajput ने छोड़ी फेम की दुनिया, बने प्रेमानंद महाराज के शिष्य, जानिए करोड़ों कमाने वाले की जीवन कहानी

Rinku Singh,WWE,Premanand Ji Maharaj,Million Dollar Arm,
लाइफस्टाइल

Shah Rukh Khan Birthday: फिल्मों में बादशाह के 5 आइकॉनिक लुक्स, जो आज भी हैं सुपर कूल ट्रेंड

Shah Rukh Khan Birthday, 5 iconic looks of the King in films, which are still a super cool trend even today
लाइफस्टाइल

5 Sleep Profiles : वैज्ञानिकों ने खोजा सोने का ये 5 ‘तरीका’, आप किस कैटेगरी के हैं और क्या है इसका मतलब

5 Sleep Profiles
लाइफस्टाइल

Lint on Sweater: सर्दी के कपड़ों से रोएं हटाने के ये टिप्स रखेंगे आपके आउटफिट्स को एकदम परफेक्ट

Lint Removal Tips,how to remove lint from woolen clothes, winter tips
लाइफस्टाइल

इडली नहीं, ये है Bihari Bhakka Food, जिसको सर्दी में खाने का मजा ही अलग है, जानिए कैसे बनता है

Bihari Idli, Street Food,idli sambhar, bihari idli ,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.