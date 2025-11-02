Dandruff In Winter: बालों में डैंड्रफ की समस्या बढ़ी? इन आसान और असरदार उपायों से पा सकते हैं साफ स्कैल्प

How to remove dandruff naturally|फोटो सोर्स – Freepik
Dandruff In Winter: सर्दियों ने दस्तक दे दी है, और इसके साथ ही बालों में डैंड्रफ की परेशानी भी बढ़ने लगी है। ठंडी हवाओं और रूखे मौसम की वजह से स्कैल्प की नमी कम हो जाती है, जिससे सिर की त्वचा सूखी होकर सफेद परतें छोड़ने लगती है। यही वजह है कि खुजली, बालों का झड़ना और उनकी चमक कम होना जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं।अगर आपके भी बाल सर्दियों में बेजान और रूखे हो जाते हैं, तो जानिए डैंड्रफ के कारण और इसे दूर करने के असरदार नेचुरल उपाय।
मेथी डैंड्रफ हटाने में बेहद असरदार मानी जाती है। यह स्कैल्प को ठंडक देती है और खुजली को कम करती है।बालों पर इसे लगाने के लिएएक चम्मच मेथी के दाने रातभर पानी में भिगो दें। सुबह इसे पीसकर पेस्ट बना लें और बालों की जड़ों में लगाएं। 30 मिनट बाद शैम्पू से धो लें।
एलोवेरा स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, जबकि नींबू डैंड्रफ की परतें हटाने में मदद करता है।इसके लिए दो चम्मच एलोवेरा जेल में आधा नींबू निचोड़ें और इस मिश्रण को स्कैल्प पर लगाएं। 20 मिनट बाद हल्के शैम्पू से धो ले
नीम में एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो डैंड्रफ की जड़ तक असर करते हैं।इसके लिए एक मुट्ठी नीम की पत्तियां उबाल लें और ठंडा होने पर उस पानी से बाल धोएं। चाहें तो नीम पत्तियों को पीसकर दही में मिलाकर मास्क भी बना सकते हैं
यह स्कैल्प का pH बैलेंस बनाए रखता है और फंगल ग्रोथ को रोकता है।बालों पर इसे लगाने के लिए एक कप पानी में दो चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर बाल धोने से पहले स्कैल्प पर लगाएं। 10 मिनट बाद धो लें।
टी ट्री ऑयल में नैचुरल एंटीफंगल गुण होते हैं, जो डैंड्रफ कम करने में मदद करते हैं।अपने नारियल या बादाम तेल में कुछ बूंदें टी ट्री ऑयल की मिलाकर स्कैल्प पर मसाज करें। 30 मिनट बाद बाल धो लें।
