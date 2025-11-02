Dandruff In Winter: बालों में डैंड्रफ की समस्या बढ़ी? इन आसान और असरदार उपायों से पा सकते हैं साफ स्कैल्प

Dandruff In Winter: सर्दियों ने दस्तक दे दी है, और इसके साथ ही बालों में डैंड्रफ की परेशानी भी बढ़ने लगी है। ठंडी हवाओं और रूखे मौसम की वजह से स्कैल्प की नमी कम हो जाती है, जिससे सिर की त्वचा सूखी होकर सफेद परतें छोड़ने लगती है। यही वजह है कि खुजली, बालों का झड़ना और उनकी चमक कम होना जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं।अगर आपके भी बाल सर्दियों में बेजान और रूखे हो जाते हैं, तो जानिए डैंड्रफ के कारण और इसे दूर करने के असरदार नेचुरल उपाय।