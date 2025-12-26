Luxury Fashion Trends: AI स्टाइलिंग से लेकर विंटेज लुक तक, 2026 में फैशन नहीं, ‘Sustainable’ बन रहे हैं लोग

Luxury Fashion Trends: फैशन की इस दुनिया में अब वो टाइम पुराना हो गया है, जब महंगे कपड़ों का मतलब सिर्फ उन पर लगे बड़े-बड़े 'ब्रांड लोगो' हुआ करते थे। साल 2025 में लग्जरी फैशन पूरी तरह बदल चुका है। अब लोग दिखावे से ज्यादा इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कपड़ा पहनने में कितना ज्यादा रिलेक्सड है और उसे बनाने में नेचर का कितना ध्यान रखा गया है। MIT-WPU के स्कूल ऑफ डिजाइन में फैशन प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कीर्ति देशपांडे के अनुसार, अब ग्राहक क्विक फैशन की जगह ऐसे कपड़ों को चुन रहे हैं, जो लंबे समय तक चलें और समाज के प्रति सकारात्मक संदेश दें।