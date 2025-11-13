एक जोड़ी जीन्स बनने में 7,500 लीटर पानी! समझिए हमें संवारने वाला फैशन कैसे बिगाड़ रहा है जिंदगी

कभी फैशन को नई सोच और खुद को अच्छा दिखाने का तरीका माना जाता था, अब वही फैशन धरती पर बढ़ते प्रदूषण की वजह बन गया है। हर सीजन बदलते ट्रेंड्स ने फैशन को सस्ता और एक बार इस्तेमाल करने लायक बना दिया है, यही है फास्ट फैशन। कपड़े बनाने की प्रक्रिया हमारी नदियों को जहरीला कर रही है, हवा को दूषित कर रही है और एक - एक धागे को बनाने में पर्यावरण को बोझ झेलना पड़ रहा है। अब फैशन सिर्फ स्टाइल का मामला नहीं रहा, बल्कि यह धरती, पानी और मानव जीवन से जुड़ा एक गंभीर वैश्विक मुद्दा बन चुका है। भारत को अब 'मेक इन इंडिया' के साथ 'ग्रीन इन इंडिया' पर भी फोकस करना चाहिए।