लाइफस्टाइल

सेना के जवान छोटे बाल क्यों रखते हैं? वजह जानकर आप भी कहेंगे जरूरी है!

सेना में छोटे बाल रखना केवल नियम नहीं, बल्कि अनुशासन, सुविधा और सुरक्षा की जरूरत है। साथ ही इसके पीछे कई व्यावहारिक और अहम कारण होते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 26, 2025

Army Haircut Rules

Army Haircut Rules(AI Image-Grok)

Army Haircut Rules: सेना के अपने कई जरुरी और कड़े नियम होते हैं। सेना में फौजियों को कई अलग-अलग और कठिन परिस्थिति में देश के लिए मुस्तैद रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये ध्यान स सोचा है कि सेना में फौजी छोटे बाल क्यों रखते हैं? सेना में छोटे बाल रखना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह जवानों की ड्यूटी, सुरक्षा और कार्यक्षमता से सीधे जुड़ा हुआ नियम है। इसके पीछे कई व्यावहारिक और अहम कारण होते हैं।

सेना के जवान छोटे बाल क्यों रखते हैं?

अनुशासन

सेना का आधार ही अनुशासन है। छोटे बाल रखने से सभी जवानों में एकरूपता और समानता बनी रहती है। इससे रैंक, जाति या क्षेत्र का फर्क कम दिखता है और हर जवान खुद को एक यूनिट का हिस्सा मानता है। यही अनुशासन युद्ध और ट्रेनिंग के दौरान टीमवर्क को मजबूत करता है।

मेंटनेस

लंबे बालों की तुलना में छोटे बालों की देखभाल आसान होती है। फील्ड एरिया, जंगल, रेगिस्तान या बर्फीले इलाकों में जवानों के पास ज्यादा समय और संसाधन नहीं होते। ऐसे में छोटे बाल साफ-सफाई बनाए रखने में मदद करते हैं और जूं, फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से बचाते हैं।

सेफ्टी

युद्ध और ट्रेनिंग के दौरान हेलमेट, गैस मास्क और अन्य सुरक्षा टूल पहनना जरूरी होता है। छोटे बाल होने से ये उपकरण ठीक से फिट होते हैं। लंबे बाल मशीनों, हथियारों या दुश्मन के हाथों में फंसने का खतरा बढ़ा सकते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है।

इमरजेंसी

इमरजेंसी स्थिति में हर सेकेंड की कीमत होती है। छोटे बाल होने से फर्स्ट एड देना, पट्टी करना या हेलमेट पहनाना आसान होता है। इसके अलावा गर्मी में शरीर जल्दी ठंडा रहता है, जिससे जवान लंबे समय तक एक्टिव रह पाते हैं।

सेना में अनुशासन ही सर्वोपरि


सेना में छोटे बाल रखना केवल नियम नहीं, बल्कि अनुशासन, सुविधा और सुरक्षा की जरूरत है। यही कारण है कि फौजी जवान छोटे बाल रखते हैं और यह आदत उन्हें हर परिस्थिति में तैयार और सक्षम बनाए रखती है।

Updated on:

26 Dec 2025 12:00 pm

Published on:

26 Dec 2025 11:55 am

Hindi News / Lifestyle News / सेना के जवान छोटे बाल क्यों रखते हैं? वजह जानकर आप भी कहेंगे जरूरी है!

