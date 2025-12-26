सेना के जवान छोटे बाल क्यों रखते हैं? वजह जानकर आप भी कहेंगे जरूरी है!

Army Haircut Rules: सेना के अपने कई जरुरी और कड़े नियम होते हैं। सेना में फौजियों को कई अलग-अलग और कठिन परिस्थिति में देश के लिए मुस्तैद रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये ध्यान स सोचा है कि सेना में फौजी छोटे बाल क्यों रखते हैं? सेना में छोटे बाल रखना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह जवानों की ड्यूटी, सुरक्षा और कार्यक्षमता से सीधे जुड़ा हुआ नियम है। इसके पीछे कई व्यावहारिक और अहम कारण होते हैं।