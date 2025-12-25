25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Winter Baby Names: दिसंबर-जनवरी में जन्मे बच्चों के लिए सबसे बेस्ट हैं ये नाम, इनमें छिपी है कोहरे की ठंडक और सूरज का तेज

Winter Baby Names: सर्दियों की मखमली धूप और ठंडी हवाओं के बीच जन्मे अपने नन्हे मेहमान के लिए चुनें सबसे खास नाम। जानिए ठंडक, सुकून और उजाले से प्रेरित 'विंटर बेबी नेम्स' और उनके गहरे अर्थ।

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 25, 2025

Cute newborn baby names, Winter Baby Names, Winter Baby Names meaning, Winter Baby Names boy, Winter Baby Names girl.

Winter baby names ideas| (फोटो सोर्स- Freepik)

Winter Baby Names: क्या आपका बेबी विंटर में आने वाला है? तो यह सीजन आपके लिए डबल स्पेशल बनने वाला है। सर्दियों का मतलब सिर्फ स्वेटर्स और गरमा-गरम चाय नही होता है। यह मौसम होता है नई शुरुआत, त्योहारों की रौनक और परिवार के साथ वक्त बिताने का। और अगर इस खूबसूरत मौसम में आपके घर आ रहा है एक नन्हा- सा मेहमान, तो उसका नाम भी उतना ही मीनिंगफुल और यूनीक होना चाहिए। तो आइए, चुनें अपने 'विंटर बेबी' के लिए वो परफेक्ट नाम, जो बर्फ की तरह सुंदर हो, धूप की तरह गर्म हो, और त्योहारों की तरह हमेशा यादगार बने रहते हैं।

ठंडक और शांति से जुड़े नाम

सर्दियों की सुबह सुकून देती है, वैसे ही ये नाम बच्चे के शांत और संतुलित स्वभाव की कामना दर्शाते हैं।

  • हिमांश(Himansh): बर्फ का अंश
  • हिमानी(Himani): बर्फ से जुड़ी हुई
  • शीतल(Sheetal): ठंडा और शांत स्वभाव
  • तुषार(Tushar): ओस या हिमकण

कोहरे और धुंध से जुड़े नाम

सर्दियों का कोहरा अस्थायी होता है, लेकिन उसके पीछे उजाला छुपा होता है। ये नाम उम्मीद और नई शुरुआत के प्रतीक है।

  • नीहार(Nihar): ओस की बूंद
  • नीहारिका(Niharika): धुंध या आकाशगंगा
  • मिहिर(Mihir): सूर्य, जो कोहरे को चीरकर निकलता है
  • आरुष(Arush): सूर्य की पहली किरण।

ठंड में गर्माहट और उजाले के नाम

ठंडी रातों में आग और दीपक जिस तरह जीवन में गर्माहट लाते हैं, वैसे ही ये नाम जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं।

  • अग्नि(Agni): आग, ऊर्जा
  • अनल(Anal): ज्वाला
  • दीपांश(Deepansh): दीपक का प्रकाश
  • दीपिका(Deepika): रोशनी देने वाली

त्योहारों और पवित्रता से जुड़े नाम


सर्दियां त्योहारों का मौसम भी हैं जैसे- क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति। ऐसे नाम आध्यात्मिकता और संस्कारों को दर्शाते हैं।

  • ईशान(Ishaan): भगवान शिव का नाम
  • आराध्य(Aradhya): पूजनीय
  • देवांश(Devansh): ईश्वर का अंश
  • पवित्रा(Pavitra): शुद्ध और पावन

Published on:

25 Dec 2025 06:33 pm

Hindi News / Lifestyle News / Winter Baby Names: दिसंबर-जनवरी में जन्मे बच्चों के लिए सबसे बेस्ट हैं ये नाम, इनमें छिपी है कोहरे की ठंडक और सूरज का तेज

