लाइफस्टाइल

A Letter Baby Names: नन्हे मेहमान के लिए परफेक्ट नाम ढूंढ रहे हैं? तो ये 'A' से शुरू होने वाले यूनिक बेबी नेम्स जरूर देखें

A Letter Baby Names: आज के समय में हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम न सिर्फ सुनने में अच्छा लगे, बल्कि उसका अर्थ भी खास और प्रभावशाली हो। अगर आप अपने नन्हे फरिश्ते के लिए कोई यूनिक नाम तलाश रहे हैं, तो आइए जानते हैं ‘A’ अक्षर से शुरू होने वाले सेलेब्रिटी किड्स के नाम।

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 16, 2025

A Letter Baby Names, A Letter Baby Names Hindu, Baby girl names Indian, baby names.

'A' letter baby name ideas(फोटो सोर्स-Freepik)

A Letter Baby Names: घर में नन्हे मेहमान के आते ही सबसे बड़ा काम होता है, जो हर माता-पिता को सोच में ड़ाल देता है। वो है बच्चे के लिए एक प्यारा सा नाम चुनना। नाम बच्चे के आने वाले कल और उसके व्यक्तित्व की झलक होता है। आज के समय में हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम न केवल पुकारने में अच्छा लगे, बल्कि उसका अर्थ भी प्रभावशाली हो। और सालों बाद भी आउटडेटेड न लगें। इसी वजह से 'A' शब्द से शुरू होने वाले बेबी नेम्स अचानक ट्रेंड में आ गए है। चाहे सेलेब्रिटीज हों या न्यू-एज पैरेंट्स हर कोई ऐसे ‘A’ नाम ढूंढ रहा है जो यूनिक के साथ, मीनिंगफुल और फ्यूचर-रेडी भी हो।

Celebrity Baby Names: A से शुरू होने वाले सेलिब्रिटी किड्स नाम

  • आराध्या (Aaradhya)- इसका मतलब होता है पूजा के योग्य, जिसे दिल से चाहा जाए।(Aishwarya Rai – Abhishek Bachchan की बेटी)
  • अब्राम (Abram)- इसका मतलब होता है ऊँचा पिता, महान विरासत का प्रतीक।(Shah Rukh Khan – Gauri Khan के बेटे)
  • आरव (Aarav)- इसका मतलब होता है शांति, सुकून और बुद्धिमत्ता का प्रतीक।(Akshay Kumar – Twinkle Khanna के बेटे)
  • अयान (Ayaan)- इसका मतलब होता है भगवान का उपहार, भाग्यशाली व्यक्ति।(Emraan Hashmi के बेटे)
  • आजाद (Azad)- इसका मतलब होता है स्वतंत्र, बंधनों से मुक्त।(Aamir Khan – Kiran Rao के बेटे)

A Letter Baby Girl Names: A से शुरू होने वाले गर्ल्स किड्स नाम

आज की लड़कियों के नाम सिर्फ प्यारे नहीं, बल्कि स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट वाइब भी देते हैं। ये A से शुरू होने वाले गर्ल्स नेम्स अभी ट्रेंड में चल रहे हैं-

  1. आरिका (Aarika)- सुंदरता और सौम्यता की प्रतीक
  2. अन्विता (Anvitha)- समझदार और ज्ञान से भरपूर
  3. आरोही (Arohi)- संगीत से जुड़ी, प्रगति का संकेत
  4. आयरा (Aayra)- सम्मानित, महान स्त्री
  5. अक्षिता (Akshita)- स्थायी और अमर
  6. अवीरा (Avira)- साहसी और आत्मविश्वासी
  7. अनिका (Anika)- कृपा और सुंदरता का मेल
  8. आश्वी (Aashvi)- आशीर्वाद पाने वाली
  9. अरितिका (Aritika)- पूजा और श्रद्धा से जुड़ी
  10. अलेशा (Alesha)- ईश्वर द्वारा संरक्षित

A Letter Baby Boy Names: A से शुरू होने वाले बॉय किड्स नाम

अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के नाम में कॉन्फिडेंस और लीडरशिप दिखें, तो ये A से शुरू होने वाले बॉयज नेम्स बेस्ट है-

  1. अवीर (Aveer)- साहसी और निडर इंसान
  2. आरविक (Aarvik)- शांत स्वभाव वाला, बुद्धिमान
  3. अथर्व (Atharv)- ज्ञान और ऊर्जा का स्रोत
  4. आरोहण (Arohan)- ऊँचाइयों की ओर बढ़ता हुआ
  5. अन्वय (Anvay)- परंपरा से जुड़ा हुआ
  6. अरित (Arit)- प्रशंसनीय और सम्मान योग्य
  7. अद्वय (Advay)- जो अद्वितीय हो, एकमात्र
  8. अखिल (Akhil)- सम्पूर्ण, पूरा ब्रह्मांड
  9. अयनजीत (Ayanjit)- सफलता पाने वाला, विजयी
  10. अर्णित (Arnit)- दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति

Updated on:

16 Dec 2025 05:48 pm

Published on:

16 Dec 2025 05:46 pm

Hindi News / Lifestyle News / A Letter Baby Names: नन्हे मेहमान के लिए परफेक्ट नाम ढूंढ रहे हैं? तो ये ‘A’ से शुरू होने वाले यूनिक बेबी नेम्स जरूर देखें

