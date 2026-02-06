Parenting Tips: ‘ये Gen Z–Gen Alpha बच्चे हैं…’ नई जनरेशन के बच्चों के लिए क्या सही? Bharti Singh ने शेयर की पैरेंटिंग टिप्स

Parenting Tips: आज की नई जनरेशन यानी Gen Z और Gen Alpha बच्चों की परवरिश पुराने तरीकों से काफी अलग हो चुकी है। मोबाइल, स्क्रीन टाइम और जंक फूड के बढ़ते चलन के बीच बच्चों को हेल्दी आदतें सिखाना पैरेंट्स के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। Filmy Beat को दिए एक इंटरव्यू में कॉमेडियन भारती सिंह ने इसी मुद्दे पर खुलकर बात की और बताया कि वह अपने बेटे को जंक फूड से दूर रखने के लिए क्या-क्या करती हैं। उन्होंने नए पैरेंट्स के लिए आसान और प्रैक्टिकल पैरेंटिंग टिप्स भी शेयर कीं, जो बच्चों की सेहत और आदतों दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं।