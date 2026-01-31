Bhagyashree Fitness Routine: सिर्फ वॉकिंग नहीं है काफी! 55 की उम्र में भी फिट भाग्यश्री ने बताया लेग मसल्स मजबूत रखने का सीक्रेट

Bhagyashree Fitness Routine: 55 की उम्र में भी भाग्यश्री की फिटनेस देखकर यही सवाल उठता है आखिर उनका राज क्या है? जवाब है, स्मार्ट एक्सरसाइज और सही फोकस। भाग्यश्री मानती हैं कि सिर्फ वॉकिंग करना फिट रहने के लिए काफी नहीं होता, खासकर जब उम्र बढ़ने लगे। शरीर की सबसे बड़ी मसल ग्रुप यानी लेग मसल्स को एक्टिव और स्ट्रॉन्ग रखना बेहद जरूरी है। इसी वजह से वह अपने फिटनेस रूटीन में वेट ट्रेनिंग और लेग-फोकस्ड एक्सरसाइज को खास जगह देती हैं, जो न सिर्फ ताकत बढ़ाती हैं बल्कि बैलेंस, स्टैमिना और हेल्दी एजिंग में भी मदद करती हैं।