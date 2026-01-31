Bhagyashree Fitness Routine: सिर्फ वॉकिंग नहीं है काफी! 55 की उम्र में भी फिट भाग्यश्री ने बताया लेग मसल्स मजबूत रखने का सीक्रेट

Bhagyashree exercise routine|फोटो सोर्स – bhagyashree.online/Instgaram
Bhagyashree Fitness Routine: 55 की उम्र में भी भाग्यश्री की फिटनेस देखकर यही सवाल उठता है आखिर उनका राज क्या है? जवाब है, स्मार्ट एक्सरसाइज और सही फोकस। भाग्यश्री मानती हैं कि सिर्फ वॉकिंग करना फिट रहने के लिए काफी नहीं होता, खासकर जब उम्र बढ़ने लगे। शरीर की सबसे बड़ी मसल ग्रुप यानी लेग मसल्स को एक्टिव और स्ट्रॉन्ग रखना बेहद जरूरी है। इसी वजह से वह अपने फिटनेस रूटीन में वेट ट्रेनिंग और लेग-फोकस्ड एक्सरसाइज को खास जगह देती हैं, जो न सिर्फ ताकत बढ़ाती हैं बल्कि बैलेंस, स्टैमिना और हेल्दी एजिंग में भी मदद करती हैं।
27 जनवरी को शेयर किए गए एक इंस्टाग्राम वीडियो में भाग्यश्री ने अपने लेग-डे वर्कआउट की पूरी झलक दिखाई। इस रूटीन में ऐसे एक्सरसाइज शामिल हैं जो क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, इनर थाइज और काफ मसल्ससभी पर असर डालते हैं। उन्होंने एक्सरसाइज को एक तय क्रम में किया, ताकि मसल्स पर बैलेंस्ड असर पड़े।
यह उनका पहला एक्सरसाइज होता है, जो क्वाड्रिसेप्स को मजबूती देता है। लेग प्रेस मशीन की मदद से किया जाने वाला यह वर्कआउट लेग-डे की अच्छी शुरुआत माना जाता है। इसमें घुटनों और जांघों पर अच्छा प्रेशर पड़ता है, जिससे स्ट्रेंथ बढ़ती है।
लेग प्रेस के बाद वह लेग एक्सटेंशन करती हैं। यह एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स को और ज्यादा एक्टिव करती है। बैठकर की जाने वाली इस एक्सरसाइज में वजन उठाते हुए पैरों को सीधा किया जाता है, जिससे मसल्स की शेप और स्ट्रेंथ दोनों बेहतर होती हैं।
यह एक्सरसाइज इनर थाइज पर फोकस करती है। इसके साथ-साथ यह पोस्चर सुधारने और पैरों की ओवरऑल मजबूती बढ़ाने में भी मददगार होती है। उम्र के साथ इनर थाइज को मजबूत रखना बेहद जरूरी होता है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं।
लेग-डे का आखिरी एक्सरसाइज काफ मसल्स के लिए होता है। सिटिंग काफ रेज़ से न सिर्फ पिंडलियों की मसल्स मजबूत होती हैं, बल्कि एंकल स्टेबिलिटी और लोअर लेग स्ट्रेंथ भी बेहतर होती है।
भाग्यश्री का यह लेग-डे वर्कआउट उन लोगों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है जो उम्र बढ़ने के साथ भी फिट और एक्टिव रहना चाहते हैं। यह रूटीन सभी जरूरी लेग मसल्स को कवर करता है और स्ट्रेंथ के साथ-साथ शेप भी देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन एक्सरसाइज को जिम रूटीन में आसानी से शामिल किया जा सकता है।
फिट बॉडी के लिए जितना जरूरी वर्कआउट होता है, उतना ही अहम सुबह का प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट भी माना जाता है। यही वजह है कि एक्ट्रेस भाग्यश्री अपने ब्रेकफास्ट को हमेशा हल्का, कम मसाले वाला और पोषण से भरपूर रखती हैं। वह अक्सर डोसा, चटनी और सांभर जैसे साउथ इंडियन फूड पसंद करती हैं, साथ ही प्रोटीन के लिए मटर-पनीर पैटी, भिगोए हुए मेथी दाने और कभी-कभी अरुगुला व फेटा से बनी हेल्दी फ्रिटाटा भी अपनी डाइट में शामिल करती हैं।
