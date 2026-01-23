Baajre Ki Raab: 55 की उम्र में 25 की दिखने वाली भाग्यश्री को पसंद आई राजस्थान की ये खास विंटर ड्रिंक, जानिए क्या हैं इसके फायदे

​Baajre Ki Raab: अपनी फिटनेस और सादगी के लिए मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री ने राजस्थान के शाही मेहमाननवाजी और जायके का स्वाद चखा। जब वो जयपुर आई थी तब उन्होंने एक ऐसी ट्रेडिशनल डिश का लुत्फ उठाया, जो राजस्थान के हर ग्रामीण घर की पहचान है, वो है 'बाजरे की राब'। भाग्यश्री ने सोशल मीडिया पर अपनी इस खास विंटर ड्रिंक की फोटो शेयर कर न केवल फैंस को एक्साइटेड कर दिया, बल्कि इस देसी सुपरफूड की अहमियत भी लोगों को याद दिला दी।