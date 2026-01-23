23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Baajre Ki Raab: 55 की उम्र में 25 की दिखने वाली भाग्यश्री को पसंद आई राजस्थान की ये खास विंटर ड्रिंक, जानिए क्या हैं इसके फायदे

Baajre Ki Raab: भाग्यश्री ने जयपुर में ली बाजरे की राब की चुस्की। जानिए सर्दियों के इस सुपरफूड के सेहत से जुड़े फायदे और इसे घर पर बनाने की आसान विधि।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 23, 2026

bhagyashree fitness tips, Bhagyashree Winter Diet

Bhagyashree Winter Drink Bajre Ki Raab | (फोटो सोर्स- bhagyashree / Instagram)

​Baajre Ki Raab: अपनी फिटनेस और सादगी के लिए मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री ने राजस्थान के शाही मेहमाननवाजी और जायके का स्वाद चखा। जब वो जयपुर आई थी तब उन्होंने एक ऐसी ट्रेडिशनल डिश का लुत्फ उठाया, जो राजस्थान के हर ग्रामीण घर की पहचान है, वो है 'बाजरे की राब'। भाग्यश्री ने सोशल मीडिया पर अपनी इस खास विंटर ड्रिंक की फोटो शेयर कर न केवल फैंस को एक्साइटेड कर दिया, बल्कि इस देसी सुपरफूड की अहमियत भी लोगों को याद दिला दी।

​क्या है बाजरे की राब?

​राजस्थान और गुजरात की फेमस राब या राबड़ी, बाजरे के आटे और छाछ के मिक्सचर से बनने वाला एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। पुराने टाइम में जब किसान खेतों पर काम करने जाते थे, तो यह ड्रिंक उन्हें दिनभर एनर्जी और ठंड से सुरक्षा देती थी। इसे बनाने की रेसिपी जितनी आसान है, इसका पोषण उतना ही ज्यादा है।

भाग्यश्री को क्यों भाई यह देसी ड्रिंक?

​फिटनेस फ्रीक भाग्यश्री हमेशा स्थानीय और मौसमी खाने को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने बताया कि यह ड्रिंक केवल टेस्टी ही नहीं है, बल्कि एनर्जी का पावरहाउस है। बाजरे की राब को ज्यादातर दो तरीकों से पसंद किया जाता है:

  • नमकीन तड़का- इसमें अदरक, भुना जीरा और छाछ का खट्टापन होता है।
  • ​मीठी राब- गुड़ और शुद्ध देसी घी के साथ तैयार यह राब शरीर को तुरंत गर्माहट देती है।

सर्दियों का पावरहाउस है बाजरा

​बाजरा एक ऐसा अनाज है जिसे उगाने में कम पानी लगता है, लेकिन यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। राजस्थान की तेज सर्दी में बाजरा बॉडी के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन सिसटम को अच्छा रखता है और आयरन की कमी को दूर कर सकता है।

​सेहत के लिए क्यों जरूरी है राबड़ी?

  • अदरक और अजवाइन के साथ बनी राब सर्दी-जुकाम से लड़ने में बहुत मददगार साबित हो सकती है।
  • छाछ को फर्मेंट करके बनाने के कारण यह गट हेल्थ (पेट के स्वास्थ्य) के लिए बेस्ट हो सकती है।
  • हाई फाइबर होने के कारण इसे पीने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगती।

​घर पर कैसे बनाएं?

​अगर आप भी भाग्यश्री की तरह इस विंटर स्पेशल ड्रिंक का मजा लेना चाहते हैं, तो बाजरे के आटे को छाछ में घोलकर धीमी आंच पर पकाएं। जब यह गाढ़ा हो जाए, तो इसमें भुना जीरा, काला नमक और सोंठ का पाउडर मिलाएं। रात के खाने से पहले या सुबह के नाश्ते में इसे गरमा-गरम पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Diya Kumari Lifestyle: सुबह की कॉफी से एनर्जी,साड़ियों से पहचान… जानिए दिया कुमारी की फिट और खूबसूरती का राज
लाइफस्टाइल
Diya Kumari saree collection, Leheriya saree Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

23 Jan 2026 11:56 am

Hindi News / Lifestyle News / Baajre Ki Raab: 55 की उम्र में 25 की दिखने वाली भाग्यश्री को पसंद आई राजस्थान की ये खास विंटर ड्रिंक, जानिए क्या हैं इसके फायदे

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

अगर 30 की उम्र तक सिंगल रहे तो बेस्ट फ्रेंड से शादी करेंगे! ये फिल्मी वादा असल जिंदगी में क्यों बन जाता है सबसे बड़ा पछतावा

Backup partner, Friends with benefits meaning in relationship, marriage pact meaning
लाइफस्टाइल

Bajra Khane Ke Nuksan: हर मौसम, हर शरीर के लिए नहीं है बाजरा, जानिए इसके छिपे नुकसान

Is bajra good or bad for health, Bajra in summer side effects,
लाइफस्टाइल

बिना ट्रेंड फॉलो किए फिट रहती हैं Adah Sharma, जानिए उनका सिंपल डाइट और ब्यूटी सीक्रेट

Adah Sharma fitness, Adah Sharma diet secrets, Celebrity simple diet,
लाइफस्टाइल

Weather Change Sickness: ठंड और बारिश की उलझन में सेहत का रखें ख्याल, अपनाएं कुछ आसान उपाय

Viral fever in weather change, Rainy season health care tips, Winter monsoon health problems,
लाइफस्टाइल

  Pillow For Better Sleep: रात-रात भर करवटें? वजह हो सकता है आपका तकिया, जानिए सही तकिया चुनने के आसान टिप्स

Better Sleep Tips Hindi, Night Sleep Care Tips,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.