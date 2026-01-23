Baajre Ki Raab: 55 की उम्र में 25 की दिखने वाली भाग्यश्री को पसंद आई राजस्थान की ये खास विंटर ड्रिंक, जानिए क्या हैं इसके फायदे

Bhagyashree Winter Drink Bajre Ki Raab | (फोटो सोर्स- bhagyashree / Instagram)
Baajre Ki Raab: अपनी फिटनेस और सादगी के लिए मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री ने राजस्थान के शाही मेहमाननवाजी और जायके का स्वाद चखा। जब वो जयपुर आई थी तब उन्होंने एक ऐसी ट्रेडिशनल डिश का लुत्फ उठाया, जो राजस्थान के हर ग्रामीण घर की पहचान है, वो है 'बाजरे की राब'। भाग्यश्री ने सोशल मीडिया पर अपनी इस खास विंटर ड्रिंक की फोटो शेयर कर न केवल फैंस को एक्साइटेड कर दिया, बल्कि इस देसी सुपरफूड की अहमियत भी लोगों को याद दिला दी।
राजस्थान और गुजरात की फेमस राब या राबड़ी, बाजरे के आटे और छाछ के मिक्सचर से बनने वाला एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। पुराने टाइम में जब किसान खेतों पर काम करने जाते थे, तो यह ड्रिंक उन्हें दिनभर एनर्जी और ठंड से सुरक्षा देती थी। इसे बनाने की रेसिपी जितनी आसान है, इसका पोषण उतना ही ज्यादा है।
फिटनेस फ्रीक भाग्यश्री हमेशा स्थानीय और मौसमी खाने को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने बताया कि यह ड्रिंक केवल टेस्टी ही नहीं है, बल्कि एनर्जी का पावरहाउस है। बाजरे की राब को ज्यादातर दो तरीकों से पसंद किया जाता है:
बाजरा एक ऐसा अनाज है जिसे उगाने में कम पानी लगता है, लेकिन यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। राजस्थान की तेज सर्दी में बाजरा बॉडी के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन सिसटम को अच्छा रखता है और आयरन की कमी को दूर कर सकता है।
अगर आप भी भाग्यश्री की तरह इस विंटर स्पेशल ड्रिंक का मजा लेना चाहते हैं, तो बाजरे के आटे को छाछ में घोलकर धीमी आंच पर पकाएं। जब यह गाढ़ा हो जाए, तो इसमें भुना जीरा, काला नमक और सोंठ का पाउडर मिलाएं। रात के खाने से पहले या सुबह के नाश्ते में इसे गरमा-गरम पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।
