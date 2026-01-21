Diya Kumari Lifestyle: सुबह की कॉफी से एनर्जी,साड़ियों से पहचान… जानिए दिया कुमारी की फिट और खूबसूरती का राज

​इंटरव्यू में दिया कुमारी ने बताया कि एक डिप्टी सीएम की भागदौड़ भरी जिंदगी के बावजूद वह अपनी सेहत से कोई समझौता नहीं करतीं है। उन्होंने बताया कि उनके सोने का समय तो निश्चित नहीं है, लेकिन वह सुबह 6 से 7 बजे के बीच जरूर उठ जाती हैं। भले ही वह केवल 5-6 घंटे की नींद ले पाएं और अपने दिन की शुरुआत कॉफी के साथ करती हैं। ​उन्हें जिम में हैवी एक्सरसाइज के बजाए पिलाटे (Pilates) और योग करना ज्यादा पसंद है, जो उन्हें फिजीकली और मेंटली रूप से फिट रखता है। टाइम मिलने पर वह स्विमिंग और लंबी वॉक भी एन्जॉय करती है।