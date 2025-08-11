डिप्टी CM दीया कुमारी ने TTF मुंबई-2025 का किया उद्घाटन, बोलीं- ‘राजस्थान में इको-टूरिज्म के लिए व्यापक संभावनाएं’

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इको-टूरिज्म के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। जिसमें 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभयारण्य, 5 टाइगर रिजर्व और 36 संरक्षण रिजर्व शामिल हैं। सरकार की प्रमुख पहलों में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), कृषि-पर्यटन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और विरासत, जनजातीय क्षेत्रों और वेलनेस पर केंद्रित नए पर्यटन सर्किट का निर्माण शामिल है।