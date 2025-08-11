11 अगस्त 2025,

सोमवार

जयपुर

डिप्टी CM दीया कुमारी ने TTF मुंबई-2025 का किया उद्घाटन, बोलीं- ‘राजस्थान में इको-टूरिज्म के लिए व्यापक संभावनाएं’

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सोमवार को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर (TTF) मुंबई का उद्घाटन किया।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 11, 2025

diya kumari
Photo- Patrika Network

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सोमवार को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर (TTF) मुंबई का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राज्य के पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव और पर्यटन उद्योग के प्रमुख गणमान्यों ने भाग लिया।

इस दौरान दीया कुमारी ने राजस्थान को विश्व और राष्ट्रीय पर्यटन के आकर्षक केन्द्र बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही इस अवसर पर उद्यमियों, टूर एंड ट्रेवलर्स व अन्य हितधारकों को साझेदार बनने के लिए आमंत्रित भी किया।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इको-टूरिज्म के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। जिसमें 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभयारण्य, 5 टाइगर रिजर्व और 36 संरक्षण रिजर्व शामिल हैं। सरकार की प्रमुख पहलों में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), कृषि-पर्यटन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और विरासत, जनजातीय क्षेत्रों और वेलनेस पर केंद्रित नए पर्यटन सर्किट का निर्माण शामिल है।

वहीं, अग्रणी यात्रा व्यापार शो आयोजक फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड ने पिछले तीन दशकों से टीटीएफ, ओटीएम और बीएलटीएम यात्रा व्यापार शो नेटवर्क में राजस्थान पर्यटन की निरंतर भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया।

Published on:

11 Aug 2025 10:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / डिप्टी CM दीया कुमारी ने TTF मुंबई-2025 का किया उद्घाटन, बोलीं- 'राजस्थान में इको-टूरिज्म के लिए व्यापक संभावनाएं'

