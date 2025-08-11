भरतपुर सांसद के सिर में आई चोट… बेहोश, दिल्ली में SIR के विरोध प्रदर्शन में हुईं घायल; बोलीं- ‘अभी मैं ठीक हूं’

जिसके तहत चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करता है। किसी के निधन या किसी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष पूरा होने पर मतदाता सूची में से नाम हटाया या फिर ऐड नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाए या ऐड किए जाते हैं। कई लोग उस क्षेत्र से पलायन कर जाते है, जहां चुनाव हो रहे होते हैं। ऐसे में भी मतदाता का नाम SIR के जरिए सूची से हटाया जाता है।