Humanity Hero Rajasthan: लावारिस शवों की वारिस बनी माया देवी, अब तक 10,000 शवों का कर चुकी हैं अंतिम संस्कार

Maya Devi, Caretaker of Mokshadham: जयपुर। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं,की जो भारतीय नारी शक्ति नहीं कर सकती। इसका जीता जागता उदाहरण राजधानी जयपुर निवासी माया देवी है। सामान्यतया जो काम पुरुष करते आए हैं उसी काम को यदि कोई महिला करती ​​नजर आए तो आश्चर्य होता है लेकिन माया देवी ने कम उम्र में इस डराने वाले काम का जिम्मा जो संभाला तो आज तक यह सिलसिला अनवरत जारी है। जयपुर में गोपालपुरा बाइपास रोड स्थित त्रिवेणी नगर मोक्षधाम परिसर में माया देवी अपने परिवार संग रहकर जिम्मेदारी का बखुबी निर्वहन कर रही हैं। कई सामाजिक संस्थाओं ने उन्हे इस पुण्य कार्य के लिए सम्मानित भी किया है।