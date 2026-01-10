Mid-Day Meal Scam : राजस्थान में तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली बैठकों के फैसले अब गंभीर सवालों के घेरे में, जानें

Mid-Day Meal Scam : राजस्थान में कोविड काल के दौरान मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को मिलने वाली कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट को लेकर तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठकों के फैसले अब गंभीर सवालों के घेरे में हैं। एक ओर विद्यार्थियों को डीबीटी के जरिए भुगतान का निर्णय लिया गया, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार के निर्देशों की आड़ में दाल-तेल-मसाले के कॉम्बो पैक की ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी गई, जिसमें पारदर्शिता के बजाय चुनिंदा एजेंसियों को लाभ पहुंचाने के आरोप सामने आए हैं।