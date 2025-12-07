RDPL News : राजस्थान की जनता के लिए खुशखबर, वित्त विभाग ने उठाया बड़ा कदम, अब 9 साल बाद फिर शुरू होगी RDPL

राज्य के वित्त विभाग ने केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल विभाग को देने के लिए 21.45 करोड़ रुपए चिकित्सा विभाग के लिए इस वर्ष 29 मार्च को स्वीकृत किए थे। जिसके लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (आरएमएससीएल) को नोडल विभाग बनाया गया था। राज्य सरकार इस कंपनी को अब सरकारी के बजाय पीपीपी मोड पर चलाने की तैयारी में है।