7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

RDPL News : राजस्थान की जनता के लिए खुशखबर, वित्त विभाग ने उठाया बड़ा कदम, अब 9 साल बाद फिर शुरू होगी RDPL

RDPL News : राजस्थान की जनता के लिए खुशखबर। 9 साल बाद राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड (आरडीपीएल) फिर शुरू होगी। सरकार ने ऐसा काम किया अब कंपनी का मालिकाना हक राजस्थान के पास आ गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 07, 2025

Rajasthan People Good News Finance Department taken a big step now RDPL will start again after 9 years

राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड। फाइल फोटो पत्रिका

RDPL News : राजस्थान सरकार ने जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में 9 साल से बंद पड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की एक मात्र दवा कंपनी राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड (आरडीपीएल) को शुरू करने के लिए केन्द्र के बकाया 7.19 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। इसके बाद अब कंपनी का स्वामित्व राजस्थान सरकार के पास आ गया है।

पीपीपी मोड पर चलाने की तैयारी में है सरकार

राज्य के वित्त विभाग ने केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल विभाग को देने के लिए 21.45 करोड़ रुपए चिकित्सा विभाग के लिए इस वर्ष 29 मार्च को स्वीकृत किए थे। जिसके लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (आरएमएससीएल) को नोडल विभाग बनाया गया था। राज्य सरकार इस कंपनी को अब सरकारी के बजाय पीपीपी मोड पर चलाने की तैयारी में है।

तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कैबिनेट ने दी थी अप्रूवल

आरडीपीएल को पुन: चलाने के लिए 20 मार्च 2023 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी। उसके बाद वर्तमान सरकार के मंत्रियों की कमेटी की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री ने 8 जनवरी 2025 को आरडीपीएल को पुन: चलाने का आदेश देकर भारत सरकार को शेयर एवं देनदारियों के लिए स्वीकृति जारी की थी।

ये भी पढ़ें

CM Kisan Samman Nidhi : किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, सरकार बढ़ाने जा रही किश्त की राशि, जानिए कितने आएंगे खाते में
जयपुर
Rajasthan CM Kisan Samman Nidhi 76 lakh farmers Bhajan Lal Government will increase ₹3000 more wages

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 11:08 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RDPL News : राजस्थान की जनता के लिए खुशखबर, वित्त विभाग ने उठाया बड़ा कदम, अब 9 साल बाद फिर शुरू होगी RDPL

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Patrika PropEX 2025: पसंद के हिसाब से चुन रहे अपने सपनों का घर, लग्जरी प्रोजेक्ट्स में भी दिखाई रुचि

जयपुर

रोड पर शोऑफ से क्राइम तक काली फिल्म के पीछे कौन… देखें काले पर्दे के गुनहगारों की पूरी लिस्ट

काली फिल्म लगी कार और एसयूवी के आतंक पर स्ट्राइक, पत्रिका फोटो
जयपुर

Jaipur News: जाम से कब मिलेगी राहत? हीरापुरा बस टर्मिनल से लेकर ई-रिक्शा प्लान तक फाइलों में कैद

jaipur-1
जयपुर

प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम 10 दिसंबर को; घर में उतरेगा निवेश, एक लाख करोड़ के MOU आएंगे धरातल पर

जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम 10 दिसंबर को, पत्रिका फोटो
जयपुर

Indigo Flight Cancellation: जयपुर एयरपोर्ट पर भूखे-प्यासे भटकते रहे यात्री, रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें

Indigo Flight Cancellation
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.