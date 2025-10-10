Rajasthan : मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में नया अपडेट, 2 बड़े संशोधन को वित्त विभाग की मंजूरी

आदेश में कहा कि योजना के बारे में विभागीय निर्णय के खिलाफ 60 दिन के भीतर पहली अपील राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के परियोजना निदेशक के पास होगी, जिस पर 30 दिन में निर्णय करना होगा। प्रथम अपील के आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर उसके खिलाफ 45 दिन के भीतर वित्त सचिव (व्यय) को द्वितीय अपील की जा सकेगी।