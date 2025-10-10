Rajasthan Electricity : राजस्थान में बिजली दरों में बढ़ोतरी से उद्यमियों में बढ़ा आक्रोश, निवेशकों का डगमगाया भरोसा

Rajasthan Electricity Update : राजस्थान में उद्योगों के लिए बिजली में स्थाई शुल्क और सरचार्ज का विरोध तेज होता जा रहा है। डिस्कॉम के नए आदेशों के अनुसार अब 300 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उद्योगों पर स्थायी शुल्क 450 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया है, साथ ही एक रुपए प्रति यूनिट का रेगुलेटरी सरचार्ज भी जोड़ा गया है। वहीं लोड फैटर में मिलने वाली एक रुपए प्रति यूनिट की राहत भी समाप्त कर दी गई है।