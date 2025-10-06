Rajasthan Electricity Update : बिजली के नए टैरिफ पर एप्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान चिंतित, कही बड़ी बात

फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan Electricity Update : राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) की ओर से हाल ही जारी किए गए बिजली के नए टैरिफ आदेश पर एप्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (ईएआर) ने गहरी चिंता जताई है। इस आदेश में लागू किए गए रेगुलेटरी सरचार्ज (फ्यूल सरचार्ज का बदला हुआ नाम) व स्थायी शुल्क में वृद्धि राज्य के औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए अत्यधिक वित्तीय बोझ पैदा करेगी।
ईएआर के अध्यक्ष एन. के. जैन ने बताया कि पहले से ही वैश्विक-घरेलू आर्थिक मंदी, बढ़ती उत्पादन लागत और घटती मांग के दबाव में उद्योग संघर्ष कर रहे हैं। बिजली की दरों में इस अतिरिक्त वृद्धि से उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ेगी और रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
सचिव एस. के. पाटनी ने सरकार और आयोग से संशोधित टैरिफ और रेगुलेटरी सरचार्ज को तत्काल वापस लेने तथा टैरिफ वसूली को चरणबद्ध और उद्योग-सुलभ तरीके से लागू करने सहित अन्य मांगें जल्द पूरी करने को कहा है। साथ ही सभी फिक्स चार्ज व सरचार्ज को समाहित करके बिजली का एक रेट जारी की जाए।
