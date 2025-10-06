Rajasthan Electricity Update : बिजली के नए टैरिफ पर एप्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान चिंतित, कही बड़ी बात

Rajasthan Electricity Update : राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) की ओर से हाल ही जारी किए गए बिजली के नए टैरिफ आदेश पर एप्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (ईएआर) ने गहरी चिंता जताई है। इस आदेश में लागू किए गए रेगुलेटरी सरचार्ज (फ्यूल सरचार्ज का बदला हुआ नाम) व स्थायी शुल्क में वृद्धि राज्य के औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए अत्यधिक वित्तीय बोझ पैदा करेगी।