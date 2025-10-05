Cheap Electricity : राजस्थान के आम बिजली उपभोक्ताओं को राहत, पर औद्योगिक जगत में मचा हड़कंप

Cheap Electricity : राजस्थान सरकार ने बिजली की प्रति यूनिट दरें घटाए जाने की घोषणा ने जहां आम उपभोक्ताओं को कुछ राहत दी, वहीं दूसरी ओर, स्थाई शुल्क में की गई भारी वृद्धि ने औद्योगिक जगत में हड़कंप मचा दिया है। उद्योगों को इससे तगड़ा ‘करंट’ लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि दर कम करने का यह कदम केवल आंखों में धूल झोंकने जैसा है, जबकि स्थायी शुल्क की बढ़ोत्तरी ने बड़े उद्योगों के लिए बिजली को और महंगा कर दिया है। मध्यम वर्ग के उद्योगों के लिए यह फैसला ‘कमर तोड़ने वाला’ साबित होगा।