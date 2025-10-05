Electricity Update : राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक और बड़ी खबर, RERC के नए टैरिफ आदेश से बढ़ा असमंजस

राजस्थान में दिन के समय बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा मिल रही है। स्थिति यह है कि डिस्कॉम को कई बार यह बिजली बाजार में बेचनी पड़ती है। इसके बावजूद उपभोक्ताओं को टीओडी (टाइम ऑफ द डे) प्रावधान के तहत केवल 10 प्रतिशत की छूट दी गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सस्ती सौर ऊर्जा का फायदा आम जनता को और अधिक राहत देकर दिया जा सकता था। यह छूट 10 किलोवाट से ज्यादा क्षमता कनेक्शनधारी उन उपभोक्ताओं को मिलेगी जो दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक बिजली खपत करेंगे। जबकि, सुबह 6 से 8 बजे तक उपभोग पर 5 प्रतिशत और शाम 6 से रात 10 बजे तक 10 प्रतिशत सरचार्ज लगाया गया है।