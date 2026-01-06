6 जनवरी 2026,

जयपुर

Jaipur: वांटेड की तलाश में पहुंची पुलिस, सामने आया हाईटेक साइबर ठगी अड्डा,अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

Interstate Cyber fraud Gang Busted: जयपुर। बजाज नगर थाना पुलिस एक वर्ष से फरार मारपीट के वांटेड की तलाश में न्यू सांगानेर रोड स्थित राधा विहार कॉलोनी के एक मकान में पहुंची। वहां वांटेड तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस को साइबर ठगी में लिप्त तीन युवक मिले।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 06, 2026

अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह के 3 सदस्य अरेस्ट, पत्रिका फोटो

Interstate Cyber fraud Gang Busted: जयपुर। बजाज नगर थाना पुलिस एक वर्ष से फरार मारपीट के वांटेड की तलाश में न्यू सांगानेर रोड स्थित राधा विहार कॉलोनी के एक मकान में पहुंची। वहां वांटेड तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस को साइबर ठगी में लिप्त तीन युवक मिले। तलाशी में विभिन्न बैंकों के 58 एटीएम कार्ड, 18 मोबाइल फोन, चार लैपटॉप, 19 सिम कार्ड, एक सीसीटीवी कैमरा, दो पासबुक और दो चेकबुक बरामद की गईं। मौके पर आरोपियों से हुई बरामदगी देखकर पुलिस भी हैरान रह गई।

ट्रेडिंग करवाने के नाम पर ठगी

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि मानसरोवर थड़ी मार्केट निवासी दिनेश गवरानी, सोडाला की कृष्णापुरी कॉलोनी निवासी नितिन कुमार कलवाडिया और जयसिंपुरा खोर त्रिवेणी नगर निवासी आर्यन सैनी को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी राधा विहार में किराए से रहकर ट्रेडिंग करवाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। गिरोह का सरगना दीपक अग्रवाल दुबई से पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा है।

ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान पकड़े गए

थानाधिकारी पूनम चौधरी ने बताया कि मकान की दूसरी मंजिल पर तीनों आरोपी लैपटॉप और मोबाइल के जरिये ऑनलाइन गतिविधियां करते मिले। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर तलाशी ली गई, जिसमें संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और बैंक दस्तावेज बरामद हुए। इसके बाद आरोपियों को महेश नगर थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया।

किराएदार सत्यापन नहीं करवाया

पुलिस ने बताया कि जिस मकान में वांटेड और बाद में तीनों आरोपी किराए से रहे, वहां किसी का भी पुलिस सत्यापन नहीं करवाया गया था। इस लापरवाही को लेकर मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात सहित कई राज्यों में साइबर ठगी से जुड़ी शिकायतें दर्ज हैं।

Updated on:

06 Jan 2026 09:45 am

Published on:

06 Jan 2026 09:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: वांटेड की तलाश में पहुंची पुलिस, सामने आया हाईटेक साइबर ठगी अड्डा,अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

