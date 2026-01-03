Inspirational Story : बांसवाड़ा के तीन युवाओं ने किया कमाल, हिमालय पर लहराया परचम, शहर में हर्ष का हुआ माहौल

बांसवाड़ा के तीन युवा। फोटो पत्रिका
Inspirational Story : हिमालय की दुर्गम चोटियों पर साहस, संकल्प और अनुशासन का परिचय दिया। आनंदपुरी गांव के उपसरपंच जयवीर सिंह चौहान, हर्ष दवे और जलज जैन ने हिमालय रेंज की देव रूपा विंटर समिट ट्रैकिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अभियान में युवाओं ने लगभग 4800 मीटर की ऊंचाई पर 50 किलोमीटर लंबा ट्रैक तय किया।
नववर्ष 2026 को यादगार बनाते हुए बांसवाड़ा जिले के तीन युवाओं ने हिमालय की दुर्गम चोटियों पर साहस, संकल्प और अनुशासन का परिचय दिया। आनंदपुरी गांव के उपसरपंच जयवीर सिंह चौहान, हर्ष दवे और जलज जैन ने हिमालय रेंज की देव रूपा विंटर समिट ट्रैकिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अभियान में युवाओं ने लगभग 4800 मीटर की ऊंचाई पर 50 किलोमीटर लंबा ट्रैक तय किया।
देव रूपा विंटर समिट ट्रैक को देश के सबसे कठिन ट्रैकिंग रूट्स में गिना जाता है। अत्यधिक ठंड, बर्फ से ढंके रास्ते, तेज हवाएं और ऑक्सीजन की कमी के कारण यहां पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। पूर्व में इस ट्रैक पर कई हादसे भी हो चुके हैं, जो इसकी कठिनाई को दर्शाते हैं।
तीनों युवाओं ने इस अभियान के लिए पिछले दो वर्षों से नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण लिया। शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक दृढ़ता के बल पर उन्होंने इस दुर्गम ट्रैक को पार किया।
उनकी इस उपलब्धि से युवाओं में हर्ष और गर्व का माहौल है। जनप्रतिनिधियों और समाजजनों ने तीनों युवाओं को बधाई देते हुए इसे युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया।
बड़ी खबरेंView All
बांसवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग