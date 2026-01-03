3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Inspirational Story : बांसवाड़ा के तीन युवाओं ने किया कमाल, हिमालय पर लहराया परचम, शहर में हर्ष का हुआ माहौल

Inspirational Story : बांसवाड़ा जिले के तीन युवाओं ने कमाल किया है। 4800 मीटर की ऊंचाई पर 50 किमी लंबा ट्रैक तय कर हिमालय रेंज की देव रूपा विंटर समिट ट्रैकिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस उपलब्धि से शहर में हर्ष और गर्व का माहौल बना हुआ है।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 03, 2026

Inspirational Story Banswara Three young men achieved something remarkable Himalayas hoisting flag city creating joy and pride atmosphere

बांसवाड़ा के तीन युवा। फोटो पत्रिका

Inspirational Story : हिमालय की दुर्गम चोटियों पर साहस, संकल्प और अनुशासन का परिचय दिया। आनंदपुरी गांव के उपसरपंच जयवीर सिंह चौहान, हर्ष दवे और जलज जैन ने हिमालय रेंज की देव रूपा विंटर समिट ट्रैकिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अभियान में युवाओं ने लगभग 4800 मीटर की ऊंचाई पर 50 किलोमीटर लंबा ट्रैक तय किया।

नववर्ष 2026 को यादगार बनाते हुए बांसवाड़ा जिले के तीन युवाओं ने हिमालय की दुर्गम चोटियों पर साहस, संकल्प और अनुशासन का परिचय दिया। आनंदपुरी गांव के उपसरपंच जयवीर सिंह चौहान, हर्ष दवे और जलज जैन ने हिमालय रेंज की देव रूपा विंटर समिट ट्रैकिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अभियान में युवाओं ने लगभग 4800 मीटर की ऊंचाई पर 50 किलोमीटर लंबा ट्रैक तय किया।

देव रूपा विंटर समिट ट्रैक को देश के सबसे कठिन ट्रैकिंग रूट्स में गिना जाता है। अत्यधिक ठंड, बर्फ से ढंके रास्ते, तेज हवाएं और ऑक्सीजन की कमी के कारण यहां पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। पूर्व में इस ट्रैक पर कई हादसे भी हो चुके हैं, जो इसकी कठिनाई को दर्शाते हैं।

शारीरिक ही नहीं, मानसिक मजबूती भी जरूरी

तीनों युवाओं ने इस अभियान के लिए पिछले दो वर्षों से नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण लिया। शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक दृढ़ता के बल पर उन्होंने इस दुर्गम ट्रैक को पार किया।

उनकी इस उपलब्धि से युवाओं में हर्ष और गर्व का माहौल है। जनप्रतिनिधियों और समाजजनों ने तीनों युवाओं को बधाई देते हुए इसे युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

ये भी पढ़ें

New Delimitation : राजस्थान में बाड़मेर-बालोतरा जिले का फिर बदला भूगोल, बायतु-गुड़ामालानी विधानसभा नए जिले में शामिल
बाड़मेर
Rajasthan Barmer-Balotra district geography again changed Baytu and Gudamalani constituencies Included new district causing a stir

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Jan 2026 12:27 pm

Published on:

03 Jan 2026 12:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Inspirational Story : बांसवाड़ा के तीन युवाओं ने किया कमाल, हिमालय पर लहराया परचम, शहर में हर्ष का हुआ माहौल

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बांसवाड़ा : चाचा ने शराब पीने के लिए नहीं दिए पैसे, भतीजे ने कुल्हाड़ी से सिर पर किया हमला, हालत नाजुक

Rajasthan Police
बांसवाड़ा

Banswara News : आदिवासी समाज का बड़ा फैसला, अब शादी में सिर्फ ढोल, कुण्डी व शहनाई गूंजेगी, डीजे बैन

Banswara News tribal community big decision weddings only drums traditional instruments and shehnai will be played DJs banned
बांसवाड़ा

Banswara : बांसवाड़ा के करीब 338 गांवों का इस वर्ष बदलेगा जीवन, कैनाल परियोजना होगी पूरी!

Banswara 6 tehsils 338 villages people good news this year Upper High-Level Canal Project will be completed and water available
बांसवाड़ा

बांसवाड़ा : जान पर खेलकर कालिका यूनिट की कांस्टेबल ने विक्षिप्त महिला की बचाई जान, देखें वीडियो

Banswara Viral
बांसवाड़ा

Food Security Scheme : अब अपात्र लाभार्थियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, 27 रुपए प्रति किग्रा की दर से होगी वसूली

Rajasthan Food Security Scheme update ineligible beneficiaries Strict action 27 rupees per kg rate recovery Give-Up campaign last chance
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.