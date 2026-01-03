Inspirational Story : बांसवाड़ा के तीन युवाओं ने किया कमाल, हिमालय पर लहराया परचम, शहर में हर्ष का हुआ माहौल

नववर्ष 2026 को यादगार बनाते हुए बांसवाड़ा जिले के तीन युवाओं ने हिमालय की दुर्गम चोटियों पर साहस, संकल्प और अनुशासन का परिचय दिया। आनंदपुरी गांव के उपसरपंच जयवीर सिंह चौहान, हर्ष दवे और जलज जैन ने हिमालय रेंज की देव रूपा विंटर समिट ट्रैकिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अभियान में युवाओं ने लगभग 4800 मीटर की ऊंचाई पर 50 किलोमीटर लंबा ट्रैक तय किया।