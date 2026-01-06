बांसवाड़ा: बस ड्राइवर को सीने में उठा दर्द, 20 मिनट में अस्पताल पहुंचाया, बची जान

बस सुबह 8.30 बजे बांसवाड़ा से रतलाम के लिए रवाना हुई थी। महज 15 मिनट बाद 8.45 बजे बस दीप वाटिका के पास पहुंची कि चालक को सीने में तेज दर्द हुआ। केबिन में पास ही बैठे कंडक्टर बिल्लूराम मीणा ने स्थिति भांप ली। चालक ने तत्काल ब्रेक लगा बस रोक दी। असहज देख कंडक्टर ने चालक को स्टीयरिंग से अपनी ओर खींचकर सम्भाल लिया।