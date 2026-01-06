6 जनवरी 2026,

बांसवाड़ा

बांसवाड़ा: बस ड्राइवर को सीने में उठा दर्द, 20 मिनट में अस्पताल पहुंचाया, बची जान

राजस्थान रोडवेज की बांसवाड़ा-रतलाम बस सोमवार सुबह एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई। स्टेशन से निकलते ही बस चालक नवाब खां को सीने में दर्द उठा तो बस में अफरा-तफरी मच गई।

Google source verification

बांसवाड़ा

image

kamlesh sharma

Jan 06, 2026

चालक को दिल का दौरा पड़ने के बाद रुकी बस और बाहर उतरी सवारियां। फोटो पत्रिका

बांसवाड़ा। राजस्थान रोडवेज की बांसवाड़ा-रतलाम बस सोमवार सुबह एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई। स्टेशन से निकलते ही बस चालक नवाब खां को सीने में दर्द उठा तो बस में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन कंडक्टर की तत्परता और सूझबूझ से न केवल चालक की जान बची, बल्कि बस में सवार 50 यात्रियों की भी जान में जान आई।

बस सुबह 8.30 बजे बांसवाड़ा से रतलाम के लिए रवाना हुई थी। महज 15 मिनट बाद 8.45 बजे बस दीप वाटिका के पास पहुंची कि चालक को सीने में तेज दर्द हुआ। केबिन में पास ही बैठे कंडक्टर बिल्लूराम मीणा ने स्थिति भांप ली। चालक ने तत्काल ब्रेक लगा बस रोक दी। असहज देख कंडक्टर ने चालक को स्टीयरिंग से अपनी ओर खींचकर सम्भाल लिया।

ऑटो से पहुंचाया अस्पताल, 1.5 किमी का फासला

संयोग से सामने से जा रही एम्बुलेंस से मदद मांगी, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने किसी अन्य मरीज को लेने जाने की बात कह अस्पताल ले जाने से मना कर दिया। कंडक्टर ने तत्काल एक ऑटो रुकवाया और उसमें चालक को जिला अस्पताल ले गया।

महज 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर 9:05 बजे चालक को जिला अस्पताल पहुंचा दिया। राजकीय महात्मा गांधी जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद परिजन चालक को निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार जारी है। चालक की तबीयत ठीक और स्थिर है।

Published on:

06 Jan 2026 09:16 pm

Published on: 06 Jan 2026 09:16 pm
बांसवाड़ा: बस ड्राइवर को सीने में उठा दर्द, 20 मिनट में अस्पताल पहुंचाया, बची जान

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

PM Surya Ghar Yojana : रूफ टॉप सोलर योजना में बांसवाड़ा बहुत पीछे, आखिर क्या है वजह?

PM Surya Ghar Yojana in Rajasthan Banswara faces crisis in rooftop solar scheme What is reason
बांसवाड़ा

Vijay Hazare Trophy : नित्य पंड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी में बांसवाड़ा का नाम किया रोशन, पहले ही मैच में जड़ा शतक

Vijay Hazare Trophy Nitya Pandya century in his very first match glory to Banswara Baroda team to victory against Hyderabad
बांसवाड़ा

Inspirational Story : बांसवाड़ा के तीन युवाओं ने किया कमाल, हिमालय पर लहराया परचम, शहर में हर्ष का हुआ माहौल

Inspirational Story Banswara Three young men achieved something remarkable Himalayas hoisting flag city creating joy and pride atmosphere
बांसवाड़ा

बांसवाड़ा : चाचा ने शराब पीने के लिए नहीं दिए पैसे, भतीजे ने कुल्हाड़ी से सिर पर किया हमला, हालत नाजुक

Rajasthan Police
बांसवाड़ा

Banswara News : आदिवासी समाज का बड़ा फैसला, अब शादी में सिर्फ ढोल, कुण्डी व शहनाई गूंजेगी, डीजे बैन

Banswara News tribal community big decision weddings only drums traditional instruments and shehnai will be played DJs banned
बांसवाड़ा
