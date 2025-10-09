Rajasthan Cheap Electricity : दीवाली से पहले आई बड़ी खुशखबर, बैटरी स्टोरेज सिस्टम से राजस्थान को मिल सकेगी सस्ती बिजली, जानें कैसे

Rajasthan Cheap Electricity : दीवाली से पहले आई बड़ी खुशखबर। बैटरी स्टोरेज सिस्टम से राजस्थान को मिलेगी सस्ती बिजली। राजस्थान की बैटरी ऊर्जा स्टोरेज परियोजना में देश का सबसे सस्ता पावर टैरिफ लेकर बनाया नया रिकार्ड। राजस्थान ने ऊर्जा भंडारण (बैटरी स्टोरेज) के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। राज्य विद्युत उत्पादन निगम की 2000 मेगावाट क्षमता वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना के लिए हुई निविदा में देश की अब तक की सबसे कम टैरिफ दर प्राप्त हुई है। इस परियोजना के लिए 1.77 से 1.78 लाख रुपए प्रति मेगावाट प्रति माह की दर तय हुई, यह भारत में अब तक की सबसे न्यूनतम पावर टैरिफ बताई जा रही है। यह दर 2.21 लाख रुपए प्रति मेगावाट की पिछली न्यूनतम बोली से काफी कम है। यह पिछले वर्ष नवंबर में आरवीयूएनएल द्वारा 500 मेगावाट की परियोजना की नीलामी में दर्ज की गई थी।