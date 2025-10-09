Rajasthan : किसानों की बल्ले बल्ले, सोलर पंप की कीमतों में आई भारी गिरावट, आदेश जारी

Good News : बांसवाड़ा जिले के किसानों के लिए खुशखबर। केंद्र सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर वस्तु एवं सेवा कर की दरों में कटौती कर दी है। इस फैसले से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पंप लगवाना अब और सस्ता हो गया है। केंद्र सरकार ने रिन्युअल एनर्जी से जुड़े डिवाइस पर जीएसटी दर को 12 फीसदी से घटाकर मात्र 5 फीसदी कर दिया है। इस सीधी कटौती से सोलर सिस्टम की कुल लागत में करीब 7 फीसदी तक की कमी आई है, जिससे आम आदमी और किसानों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है।