Rajasthan : किसानों की बल्ले बल्ले, सोलर पंप की कीमतों में आई भारी गिरावट, आदेश जारी

Good News : बांसवाड़ा जिले के किसानों के लिए खुशखबर। केंद्र सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर वस्तु एवं सेवा कर की दरों में कटौती कर दी है। इस फैसले से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पंप लगवाना अब और सस्ता हो गया है। केंद्र सरकार ने रिन्युअल एनर्जी से जुड़े डिवाइस पर जीएसटी दर को 12 फीसदी से घटाकर मात्र 5 फीसदी कर दिया है। इस सीधी कटौती से सोलर सिस्टम की कुल लागत में करीब 7 फीसदी तक की कमी आई है, जिससे आम आदमी और किसानों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है।
यह योजना आदिवासी अंचल के लिए एक वरदान साबित होगी यदि किसान इस योजना का अधिक लाभ लेते हैं। कारण यहां पर वर्षों से बिजली की समस्या है। इसलिए बड़ी संख्या में किसान खेतों से पूरी उपज भी नहीं ले पाते हैं।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत यदि कोई किसान 5 हॉर्स पावर का सोलर पंप लगवाता है, तो जीएसटी कटौती के कारण पंप की कीमत में सीधे 17,500 रुपए तक की बचत होगी। वहीं, 3 एचपी के पंप पर यह बचत लगभग किसान हिस्सा रसशि में 4 हजार रुपए की कटौती हुई है।
इस संबंध में उद्यान आयुक्तालय ने आदेश जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि किस श्रेणी में अब किसानों को कितनी राशि मिलेगी। साथ ही कितना हिस्सा सरकार देगी। साथ ही बताया गया है कि 22 सितंबर के बाद से योजना का लाभ दिया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बीते माह जीएसटी कम करने की घोषणा की थी।
उद्योग विभाग के उप निदेशक दल सिंह गरासिया ने बताया कि विभाग के आदेश आ गए हैं। आदेश आते ही अमल शुरू कर दिया गया है। किसानों के साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। इससे अधिक से अधिक लाभ किसान ले सकें। योजना में जीएसटी कटौती का लाभ दिया जा रहा है।
