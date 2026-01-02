2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बांसवाड़ा

Banswara News : आदिवासी समाज का बड़ा फैसला, अब शादी में सिर्फ ढोल, कुण्डी व शहनाई गूंजेगी, डीजे बैन

Banswara News : बांसवाड़ा में गाऊवापाडा गांव में आदिवासी समाज की बैठक में समाज में प्रचलित कुरीतियों को समाप्त करने और सुधारात्मक कार्य करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 02, 2026

Banswara News tribal community big decision weddings only drums traditional instruments and shehnai will be played DJs banned

बड़ोदिया, समाज सुधार बैठक में शामिल ग्रामीण। फोटो पत्रिका

Banswara News : बांसवाड़ा के बड़ोदिया के सुरवानिया ग्राम पंचायत के गाऊवापाडा गांव में आदिवासी समाज की बैठक हुई। अध्यक्षता पूर्व सरपंच प्रभुलाल ने की। इस बैठक में समाज में प्रचलित कुरीतियों को समाप्त करने और सुधारात्मक कार्य करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गांव में कोई भी विवाद होने पर पंच व समिति द्वारा समझौता करवाया जाएगा। समाज की निगरानी के लिए एक समिति बनाई गई, जिसमें नारायणलाल मईड़ा अध्यक्ष, नागजी मईड़ा उपाध्यक्ष, मीठालाल मईड़ा सचिव, और अन्य सदस्य नियुक्त किए गए।

समाज ने विवाह में डीजे, शराब, मांस और दहेज प्रथा को बंद करने का संकल्प लिया। शादी में अब सिर्फ ढोल, कुण्डी व शहनाई गूंजेगी। इसके अलावा, सादा नौतरा चार साल बाद ही गिराया जाएगा और अधिक से अधिक एक हजार रुपए ही लिया जाएगा। बैठक का संचालन भूरालाल मईड़ा ने किया और डेविड भाई ने आभार व्यक्त किया।

‘समय के साथ आदिवासी समाज को आगे आना होगा’

जौलाना के अरथूना पंचायत समिति के झेतरी महुडी धाम सांगेला पर आदिवासी समाज सुधार को लेकर प्रस्तावित जिला स्तरीय कार्यक्रम की तैयारी बैठक गुरुवार को आयोजित हुई। अध्यक्षता शिक्षाविद श्यामलाल डामोर ने की, जबकि थानुराम डामोर मुख्य अतिथि रहे।

बसंतलाल डामोर, शम्भूलाल डामोर, कचरु मसार और वेलदास मसार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में वक्ताओं ने आदिवासी समाज में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही कुप्रथाओं को समाप्त करने, समाज को नशामुक्त करने और शिक्षा तथा भक्ति के प्रचार पर विचार किया।

11 जनवरी को अगली बैठक

शादी समारोहों में फिजूलखर्ची पर रोक लगाने पर भी चर्चा की गई। बैठक में भूरालाल डामोर, पूर्व सरपंच गौतम लाल डामोर, गणेश लाल डामोर और अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अगली तैयारी बैठक 11 जनवरी को आयोजित की जाएगी।





Published on:

02 Jan 2026 12:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara News : आदिवासी समाज का बड़ा फैसला, अब शादी में सिर्फ ढोल, कुण्डी व शहनाई गूंजेगी, डीजे बैन

