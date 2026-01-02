Banswara News : आदिवासी समाज का बड़ा फैसला, अब शादी में सिर्फ ढोल, कुण्डी व शहनाई गूंजेगी, डीजे बैन

समाज ने विवाह में डीजे, शराब, मांस और दहेज प्रथा को बंद करने का संकल्प लिया। शादी में अब सिर्फ ढोल, कुण्डी व शहनाई गूंजेगी। इसके अलावा, सादा नौतरा चार साल बाद ही गिराया जाएगा और अधिक से अधिक एक हजार रुपए ही लिया जाएगा। बैठक का संचालन भूरालाल मईड़ा ने किया और डेविड भाई ने आभार व्यक्त किया।