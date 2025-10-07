राजस्थान ऊर्जा विकास निगम का यू-टर्न, महंगी बिजली डील रद्द, अब अफसरों पर होगी कार्रवाई या नहीं

1- इस अनुबंध के तहत आइएसटीएस एफडीआरई योजना के तहत 630 मेगावाट परियोजनाओं से बिजली खरीदने का प्रावधान था। लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जो प्रस्ताव के समय बताए नहीं गए थे।

2- यह योजना दिल्ली के लिए डिजाइन की गई थी, न कि राजस्थान के लिए।

3- सेकी ने पहले ही केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग से टैरिफ अनुमोदन करा लिया, जबकि अनुबंध के अनुसार इसे निर्धारित समय सीमा में आयोग से अनुमोदन लेना था।

4- इन परिस्थितियों को देखते हुए बोर्ड के समक्ष निर्णय के समय यह जानकारी उपलध नहीं थी। अब राजस्थान की डिस्कॉम कंपनियों ने भी इन तथ्यों के आधार पर निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।