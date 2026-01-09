होटल में नाबालिग से रेप का मामला : IPL क्रिकेटर यश दयाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जांच अधिकारी तलब

पीड़िता घटना के समय नाबालिग बताकर रिश्तेदार की आइडी से होटल में कमरा बुक कराने की बात कह रही है, लेकिन पुलिस ने रिश्तेदार से पूछताछ नहीं की। यदि पीड़िता के साथ कानपुर में बलात्कार हुआ तो वह प्रार्थी के साथ बाद में अलग-अलग शहरों में क्यों गई। पीड़िता के अधिवक्ता दिवेश शर्मा ने बताया कि पोक्सो कोर्ट 22 दिसंबर 2025 को अग्रिम जमानत खारिज कर चुकी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले के जांच अधिकारी को 19 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए।