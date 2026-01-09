Dungarpur: डूंगरपुर में नेशनल हाईवे पर पलटा गैस से भरा टैंकर, रिसाव होते ही इलाके में दहशत, लग गया बड़ा जाम

हाईवे पर पलटा टैंकर। फोटो- पत्रिका
डूंगरपुर। बिछीवाड़ा नेशनल हाईवे 48 पर स्थित रतनपुर मोड़ पर शुक्रवार को गैस से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर पलटते ही गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई और सुरक्षा की दृष्टि से हाईवे के दोनों तरफ का यातायात तुरंत रोक दिया गया।
जानकारी के अनुसार टैंकर गुजरात के वडोदरा की ओर जा रहा था। रतनपुर मोड़ के समीप चालक ने संतुलन खो दिया और टैंकर बीच सड़क पर ही पलट गया। हादसे में टैंकर चालक रामप्रकाश निवासी मथुरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से घायल चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।
गैस रिसाव की सूचना मिलते ही एएसआई गजराज सिंह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति को देखते हुए जिला मुख्यालय से दमकल और क्रेन बुलाई गई। सुरक्षा घेरे में क्रेन की मदद से टैंकर को सड़क से हटाया गया और दमकल कर्मियों ने गैस रिसाव को नियंत्रित किया। इस दौरान करीब एक घंटे तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। काफी मशक्कत के बाद यातायात सुचारू कराया गया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि रतनपुर मोड़ पर हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। इससे पहले भी इसी स्थान पर गैस और केमिकल से भरे वाहन अनियंत्रित होकर पलट चुके हैं। ढलान और मोड़ होने के कारण बड़े वाहन अक्सर हादसे का शिकार हो जाते हैं। यहां पुख्ता सुरक्षा इंतजाम या मोड़ सुधारने की मांग लंबे समय से की जा रही है।
