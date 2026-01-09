Dungarpur: डूंगरपुर में नेशनल हाईवे पर पलटा गैस से भरा टैंकर, रिसाव होते ही इलाके में दहशत, लग गया बड़ा जाम

गैस रिसाव की सूचना मिलते ही एएसआई गजराज सिंह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति को देखते हुए जिला मुख्यालय से दमकल और क्रेन बुलाई गई। सुरक्षा घेरे में क्रेन की मदद से टैंकर को सड़क से हटाया गया और दमकल कर्मियों ने गैस रिसाव को नियंत्रित किया। इस दौरान करीब एक घंटे तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। काफी मशक्कत के बाद यातायात सुचारू कराया गया।