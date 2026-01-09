कोटा में छत पर चलते-चलते अचानक गिरे, 5 सेकंड में थम गई सांसें, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

भतीजे सावन ने बताया कि मकान की पहली मंजिल पर उनके बड़े भाई महेंद्र रहते हैं। उनसे मिलने कोई आया हुआ था। छत पर किसी को पड़ा देखकर सूचना दी गई, तब जाकर घटना का पता चला। परिजन श्याम बिहारी को उठाकर तुरंत अस्पताल ले गए। श्याम बिहारी को पहले कोई बीमारी नहीं थी। संभवत: साइलेंट हार्ट अटैक से मौत हुई है। श्याम बिहारी आरसीसी निर्माण कार्य के ठेकेदार थे। उनके परिवार में तीन बेटियां और छह माह का एक बेटा है। वे छह भाइयों में से एक थे और परिवार के अधिकांश सदस्य एक ही मकान में रहते हैं। शुक्रवार को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमॉर्टम किया गया। रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारणों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी।