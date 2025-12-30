Bundi News: आठवीं कक्षा की छात्रा की साइलेंट अटैक से मौत, बाथरूम में नहाने गई थी

फोटो पत्रिका नेटवर्क
भण्डेड़ा (बूंदी)। देई थाना क्षेत्र के बांसी कस्बे में मंगलवार को एक चौदह वर्षीय किशोरी बाथरूम में नहाने के दौरान साइलेंट अटैक से मौत हो गई। किशोरी का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया है।
जानकारी के अनुसार बांसी निवासी महेश कुमार सोनी की पुत्री हर्षिता सोनी आठवीं कक्षा की छात्रा थी। घटना के समय किशोरी की मां काम से कोटा गई हुई थी, जबकि पिता ज्वैलर्स की दुकान पर थे। हर्षिता घर के काम निपटाने के बाद छत पर बने बाथरूम में नहाने गई थी। काफी समय तक बाथरूम से पानी बहता रहा, लेकिन वह बाहर नहीं निकली।
इस पर परिजनों ने छत पर जाकर बाथरूम के गेट के पास आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं मिलने पर दरवाजा खोलकर देखा तो बालिका अचेत अवस्था में पड़ी मिली। परिजन उसे तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए बांसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक डॉ. अशोक कुमार कुमावत ने जांच के बाद किशोरी को मृत घोषित कर दिया। शव घर लाए जाने पर परिजनों में कोहराम मच गया, जिसे पड़ोसियों व रिश्तेदारों ने संभाला।
घर वाले बालिका को जिस अवस्था में लेकर आए थे, उस समय बालिका की मौत हो चुकी थी। बालिका को अचेत हुए लगभग एक घंटे से अधिक समय हो चुका था। किसी भी प्रकार के लक्षण नजर नहीं आए थे, जो प्रथम दृष्टया साइलेंट अटैक के लगते हैं।
डॉ. अशोक कुमार कुमावत, चिकित्साधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांसी
