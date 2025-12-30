Bundi News: आठवीं कक्षा की छात्रा की साइलेंट अटैक से मौत, बाथरूम में नहाने गई थी

इस पर परिजनों ने छत पर जाकर बाथरूम के गेट के पास आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं मिलने पर दरवाजा खोलकर देखा तो बालिका अचेत अवस्था में पड़ी मिली। परिजन उसे तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए बांसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक डॉ. अशोक कुमार कुमावत ने जांच के बाद किशोरी को मृत घोषित कर दिया। शव घर लाए जाने पर परिजनों में कोहराम मच गया, जिसे पड़ोसियों व रिश्तेदारों ने संभाला।