टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, टायर के नीचे आने से दंपती की मौत, जयपुर जा रहा था परिवार

इटावा (कोटा)। स्टेट हाईवे वन ए पर गैंता रोड आनासर के पास टैंकर चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपती की मौके पर ही मौत हो गई। उनका 7 वर्षीय बेटा उछल कर दूर जा गिरा, जिससे उसे हल्की चोट आने पर इलाज के लिए इटावा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर डीएसपी शिवम जोशी मौके पर पहुंचे और शवों को इटावा अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया।
डीएसपी जोशी ने बताया कि मांगरोल निवासी धर्मराज मीना (35) पत्नी कृष्णा (33) व बेटा अक्षत (7) के साथ बाइक से जयपुर जा रहे थे। इस दौरान गैंता की ओर से आ रहे टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे धर्मराज व पत्नी कृष्णा की टायर के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। अक्षत को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। इटावा एसएचओ संदीप विश्नोई ने बताया कि टैंकर को जब्त कर लिया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जिसे तलाश किया जा रहा है।
मृतक धर्मराज के भतीजे बंटी मीना ने बताया कि धर्मराज पिछले चार साल से जयपुर में अपने परिवार के साथ रहता था। वह जयपुर में पेंटिंग और मजदूरी का काम करता था और दीपावली पर अपने गांव आया था। ससुराल से सुबह बाइक से जयपुर के लिए रवाना हुए थे। इटावा के पास दुर्घटना होने की सूचना मिली। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। अक्षत जयपुर में ही प्राइमरी कक्षा में पढ़ता है। उसके पैर में हल्की चोट आई है।
