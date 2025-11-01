Patrika LogoSwitch to English

कोटा

टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, टायर के नीचे आने से दंपती की मौत, जयपुर जा रहा था परिवार

स्टेट हाईवे वन ए पर गैंता रोड आनासर के पास टैंकर चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपती की मौके पर ही मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

kamlesh sharma

Nov 01, 2025

फोटो पत्रिका

इटावा (कोटा)। स्टेट हाईवे वन ए पर गैंता रोड आनासर के पास टैंकर चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपती की मौके पर ही मौत हो गई। उनका 7 वर्षीय बेटा उछल कर दूर जा गिरा, जिससे उसे हल्की चोट आने पर इलाज के लिए इटावा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर डीएसपी शिवम जोशी मौके पर पहुंचे और शवों को इटावा अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया।

डीएसपी जोशी ने बताया कि मांगरोल निवासी धर्मराज मीना (35) पत्नी कृष्णा (33) व बेटा अक्षत (7) के साथ बाइक से जयपुर जा रहे थे। इस दौरान गैंता की ओर से आ रहे टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे धर्मराज व पत्नी कृष्णा की टायर के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। अक्षत को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। इटावा एसएचओ संदीप विश्नोई ने बताया कि टैंकर को जब्त कर लिया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जिसे तलाश किया जा रहा है।

दीपावली पर अपने गांव आए थे

मृतक धर्मराज के भतीजे बंटी मीना ने बताया कि धर्मराज पिछले चार साल से जयपुर में अपने परिवार के साथ रहता था। वह जयपुर में पेंटिंग और मजदूरी का काम करता था और दीपावली पर अपने गांव आया था। ससुराल से सुबह बाइक से जयपुर के लिए रवाना हुए थे। इटावा के पास दुर्घटना होने की सूचना मिली। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। अक्षत जयपुर में ही प्राइमरी कक्षा में पढ़ता है। उसके पैर में हल्की चोट आई है।

Updated on:

01 Nov 2025 07:54 pm

Published on:

01 Nov 2025 07:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, टायर के नीचे आने से दंपती की मौत, जयपुर जा रहा था परिवार

