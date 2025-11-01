टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, टायर के नीचे आने से दंपती की मौत, जयपुर जा रहा था परिवार

डीएसपी जोशी ने बताया कि मांगरोल निवासी धर्मराज मीना (35) पत्नी कृष्णा (33) व बेटा अक्षत (7) के साथ बाइक से जयपुर जा रहे थे। इस दौरान गैंता की ओर से आ रहे टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे धर्मराज व पत्नी कृष्णा की टायर के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। अक्षत को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। इटावा एसएचओ संदीप विश्नोई ने बताया कि टैंकर को जब्त कर लिया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जिसे तलाश किया जा रहा है।