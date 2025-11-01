Alwar: 2 साल की मासूम को झाड़ियों में फेंक गई मां, रोते हुए युवक को मिली, सामने पड़े थे मूंगफली के दाने

मासूम बच्ची। फोटो- पत्रिका
कठूमर। कठूमर कस्बे में शनिवार को एक मां की ममता शर्मसार हो गई और निष्ठुर मां अपनी 2 वर्षीय बच्ची को मसारी रोड पर छोड़कर चली गई। मां ने उसके सामने खाने के लिए मूंगफली रख दी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को थाने ले आई। पुलिस बच्ची की मां को तलाशने का प्रयास कर रही है।
हैंड कांस्टेबल रघुवीर सिंह ने बताया कि सड़क किनारे झाड़ियों में लावारिस हालत में दो वर्षीय बच्ची मिली है। आसपास लोगों से संपर्क कर बच्ची के माता-पिता की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी नहीं मिलने पर बच्ची को चाइल्ड लाइन केयर होम भेजा जाएगा।
जानकारी के अनुसार सुरेंद्र सिंह चौधरी निवासी दुधेरी शनिवार दोपहर मसारी से कठूमर की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में सड़क किनारे झाड़ियों में दो वर्ष की बच्ची रोते हुए मिली। उन्होंने बाइक रोक कर आसपास लोगों से जानकारी ली और कुछ पता नहीं चलने पर पुलिस को सूचना दी।
लोगों के अनुसार शनिवार को कठूमर कस्बे में खाटू श्याम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आसपास के सैकड़ों लोगों का आना हुआ। वहीं कोई अज्ञात महिला अपनी दो वर्षीय बालिका को सड़क किनारे झाड़ियों में छोड़ गई। बच्ची छोटी होने के कारण नाम पता नहीं बता पा रही है। आसपास के गांवों में बच्ची की मां का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
