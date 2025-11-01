Alwar: 2 साल की मासूम को झाड़ियों में फेंक गई मां, रोते हुए युवक को मिली, सामने पड़े थे मूंगफली के दाने

लोगों के अनुसार शनिवार को कठूमर कस्बे में खाटू श्याम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आसपास के सैकड़ों लोगों का आना हुआ। वहीं कोई अज्ञात महिला अपनी दो वर्षीय बालिका को सड़क किनारे झाड़ियों में छोड़ गई। बच्ची छोटी होने के कारण नाम पता नहीं बता पा रही है। आसपास के गांवों में बच्ची की मां का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।