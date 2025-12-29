अलवर: किसान दंपती ने मधुमक्खी पालन से बदली किस्मत, प्रतिवर्ष 5 से 6 लाख रुपए की कमाई

अलवर। मेहनत, हुनर और नवाचार एक साथ मिल जाएं, तो खेती भी उद्यम बन जाती है। धरती सोना उगलने लगती है। इसका जीता-जागता उदाहरण हैं रैणी क्षेत्र के किसान दंपती रामेश्वर दयाल यादव और उनकी पत्नी श्याम देवी। इस दंपती ने परंपरागत खेती के साथ मधुमक्खी पालन को अपनाकर न सिर्फ अपनी आय बढ़ाई, बल्कि गांव के युवाओं के लिए नई राह भी खोली है। इन्होंने अपनी शुरुआत महज 12 बॉक्सों से की। आज इनके पास 400 से अधिक मधुमक्खी बॉक्स हैं। यह उद्यम इन्हें प्रतिवर्ष 5 से 6 लाख रुपए की स्थायी आय दे रहा है। यह दंपती सीधे कंपनियों को शहद बेच रहा है। किसी दलाल का सहारा नहीं ले रहा।