भामाशाह सम्मान व होली मिलन समारोह में शामिल हुए मंत्री किराड़ी लाल मीणा



कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रावास के विकास में सहयोग देने वाले भामाशाहों का सम्मान करना और समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना रहा। होली मिलन समारोह के दौरान लोगों ने एक-दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं तथा आपसी सौहार्द और एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम का आयोजन मीणा बालिका छात्रावास निर्माण एवं संचालन समिति की ओर से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।