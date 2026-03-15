Housing Board Flats: राजस्थान के इस जिले में 5 लाख रुपए सस्ते मिल सकते हैं फ्लैट्स, आवासन मंडल बना रहा ऐसी योजना, यहां जानें

एनईबी एक्सटेंशन योजना करीब 15 साल पहले लॉन्च की गई थी। इस योजना में 200 से अधिक फ्लैट तैयार किए गए थे। ये एलआईजी और एमआईजी दोनों श्रेणियों के थे। इनमें से 22 फ्लैट आज तक नहीं बिक पाए। आवासन मंडल ने तर्क दिया कि ब्याज लगने से फ्लैट्स की कीमतें बढ़ गईं, ऐसे में खरीदार नहीं आए। अब आवासन मंडल चार मंजिला फ्लैट बनाने की योजना बना रहा है।