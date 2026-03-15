Housing Board Flats: राजस्थान के इस जिले में 5 लाख रुपए सस्ते मिल सकते हैं फ्लैट्स, आवासन मंडल बना रहा ऐसी योजना, यहां जानें

एनईबी एक्सटेंशन में बने फ्लैट। फाइल फोटो- पत्रिका
Rajasthan Housing Board Scheme एनईबी एक्सटेंशन में सालों से खाली पड़े 22 फ्लैट्स की बिक्री के लिए आवासन मंडल 25 प्रतिशत तक छूट देने की योजना बना रहा है। ऐसे में 28 लाख के फ्लैट की कीमत करीब 5 लाख रुपए तक कम हो सकती है। इसका प्रस्ताव इसी माह सरकार के पास भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद फ्लैट्स का ऑक्शन होगा।
एनईबी एक्सटेंशन योजना करीब 15 साल पहले लॉन्च की गई थी। इस योजना में 200 से अधिक फ्लैट तैयार किए गए थे। ये एलआईजी और एमआईजी दोनों श्रेणियों के थे। इनमें से 22 फ्लैट आज तक नहीं बिक पाए। आवासन मंडल ने तर्क दिया कि ब्याज लगने से फ्लैट्स की कीमतें बढ़ गईं, ऐसे में खरीदार नहीं आए। अब आवासन मंडल चार मंजिला फ्लैट बनाने की योजना बना रहा है।
ऐसे में उससे पहले इन फ्लैट्स की बिक्री करना चाहता है। इसी के लिए 25 प्रतिशत तक छूट देने की योजना है। उप आवासन आयुक्त पीएल मीणा का कहना है कि सरकार को इन फ्लैट्स पर 25 फीसदी तक छूट देने के लिए लिखा जाएगा। वहां से जैसे आदेश मिलेंगे, उनका पालन किया जाएगा। दरें कम होने के बाद इनकी बिक्री आसान होगी।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग