भिवाड़ी में हादसा, सिलेंडर बदलते समय आग लगने से हुआ धमाका

घटनाक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश के निवासी 35 वर्षीय नेम सिंह अपने परिवार के साथ इस कॉलोनी में किराए के कमरे में रहकर गुजर-बसर करते हैं। गुरुवार सुबह जब रसोई में खाना बनाने का कार्य किया जा रहा था, तभी अचानक गैस खत्म हो गई। नेम सिंह जब नया सिलेंडर लगाकर उसे चालू करने का प्रयास कर रहे थे, तभी उसमें से गैस का तेज रिसाव शुरू हो गया। देखते ही देखते एलपीजी गैस पूरे कमरे में भर गई और आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। कमरे में जगह कम होने के कारण वहां मौजूद किसी भी सदस्य को बाहर निकलने का अवसर नहीं मिला और सभी आग की चपेट में आ गए।